Fridays For Future Madrid descuelga una pancarta sobre las luces de Navidad en denuncia de la pobreza energética

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fridays For Future Madrid (FFM) ha descolgado una pancarta, de siete metros cuadrados y con el texto 'Alumbrado navideño=95.000 hogares sin luz', en un puente de Paseo de la Castellana sobre las luces de Navidad en denuncia de la pobreza energética.

En un comunicado, la plataforma alerta de que en Madrid, un 13% de los hogares sufren pobreza energética y un quinto del total se encuentran en riesgo de padecerla. Sin embargo, cuando hay hogares liderados por mujeres, hasta un tercio se encuentran en situación de riesgo de pobreza energética y, en el caso de los monomarentales, esto llega a ocurrir hasta en uno de cada dos.

En respuesta a esta situación, Fridays For Future Madrid se ha movilizado esta mañana, desplegando una pancarta de siete metros cuadrados sobre una sección de la iluminación navideña del Ayuntamiento, con el texto: 'Alumbrado navideño = 95.000 hogares sin luz'.

No es la primera acción del grupo con respecto a la pobreza energética, "ni será la última", han apuntado desde la organización, que según sus cálculos, "el coste de la iluminación navideña podría proveer electricidad a alrededor de 95.000".

"No entendemos que de verdad se gaste este dinero en el alumbrado público y no en proveer a familias que lo necesitan. Especialmente en Navidad. La luz es un derecho para todas, no un privilegio", ha concluido la plataforma.