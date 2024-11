Fundación 'la Caixa' apoya 29 investigaciones en salud en España y Portugal con 25,7 millones

Una nueva estrategia contra la malaria atacando la 'armadura' del parásito , hacer frente a la tuberculosis o combatir enfermedades cardiacas, entre los ganadores

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'la Caixa' ha entregado este martes en Madrid 25,7 millones de euros en ayudas repartidos en 29 proyectos de investigación biomédica y salud para desarrollar en los próximos tres años en hospitales y universidades de España y Portugal.

La gala de entrega de las ayudas ha tenido lugar este martes en un acto en CaixaForum Madrid al que han acudido representantes de la Fundación 'la Caixa' como el director general adjunto, Juan Ramón Fuertes.

La convocatoria CaixaResearch de Investigación en Salud 2024 otorga ayudas de hasta 500.000 euros (para proyectos de una organización) o de hasta 1 millón (para consorcios de dos a cinco organizadores).

De las 580 propuestas investigación básica, clínica y traslacional presentadas en esta edición se han seleccionado proyectos de enfermedades infecciosas (7), oncología (6), enfermedades cardiovasculares y metabólicas relacionadas (5), neurociencias (5) y tecnologías facilitadoras en alguno de estos campos (6).

Un comité internacional de expertos ha sido el encargado de evaluar las propuestas y escoger las de mayor valor potencial e impacto social. En total, en esta edición, 29 proyectos liderados por científicos y científicas de once centros españoles y seis portugueses.

Además, los proyectos en consorcio han contado con la colaboración de grupos de investigación de Países Bajos, Alemania, Singapur, Italia, Israel y Australia.

Las ayudas de Fundación 'la Caixa' se otorgan en colaboración Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) del Ministério da Educação, Ciência e Inovação de Portugal, que aporta 2,9 millones de euros para subvencionar tres de los nueve proyectos portugueses seleccionados en esta edición, y con la Fundación Luzón, que cosubvenciona, junto con la Fundación "la Caixa", un proyecto sobre esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Del total de 25,7 millones, destacan las ayudas a proyectos de Cataluña, que recibirán el 32,9%, es decir, más de 8,4 millones, y la Comunidad de Madrid, que concentra el 14,9%, con 3,81 millones. El área de Lisboa concentra el 15,6% del presupuesto, con casi cuatro millones de euros (3,98).

GALA DE ENTREGA

La gala de entrega de las ayudas, en un acto en CaixaForum Madrid, pretende ser "algo más que el reconocimiento a los proyectos ganadores". "Queremos que esta sea una ocasión para que los investigadores conecten entre ellos y para fomentar sinergias científicas y colaboraciones con un objetivo que nos une a todos: construir juntos el futuro de la salud", ha destacado Juan Ramón Fuertes, director general adjunto de la Fundación 'la Caixa'.

Al acto han asistido también el presidente del Comité Científico, Javier Solana; o el director del Área de Relaciones con Instituciones de Investigación y Salud, Ignasi López, así como el patrono de la Fundación y presidente honorario del Banco Português de Investimento (BPI), Artur Santos Silva; y el miembro del Comité de Responsabilidad Social de BPI, José Pena do Amaral.

También han estado presentes la presidenta de la Fundación Luzón, María José Arregui, y la presidenta del Consejo Directivo de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Madalena Alves, además de los investigadores que están al frente de los proyectos.

PROYECTOS GANADORES

Entre los proyectos seleccionados en esta edición destaca el liderado por la investigadora Ruth Pérez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que propone una nueva estrategia para combatir la malaria atacando la 'armadura' del parásito que la causa.

Bajo el título 'Redox Metabolism as an Achilles' Heel in Malaria Drug Discovery', la investigadora principal del grupo de Sistemas Químico-Biológicos del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas propone determinar como acabar con el parásito (llamados esporozoítos) que habita en el mosquito Anopheles, causante de la malaria en humanos.

"Vamos a bloquear una función que es necesaria para su supervivencia y con este bloqueo lograremos que el parásito muera. Lo especial de este proyecto es que vamos a intentar que cuando se traduce a tratamientos el huésped humano no sufra ningún efecto secundario porque vamos a atacar un mecanismo que el parásito es el único que tiene para defenderse mientras que nosotros tenemos otras maneras de resolver el problema", ha explicado Ruth Pérez.

Gracias a esta aportación de la Fundación 'la Caixa', de casi un millón de euros, el proyecto podrá contar con la colaboración de otros dos grupos de investigación muy importantes en el campo de computación y un parasitólogo de una universidad alemana. "Va a suponer poder destinar fondos a contratar personal que pueda dedicarse en exclusiva a este proyecto, poder hacer ensayos que hasta ahora estaban fuera de nuestro alcance, o sea es una inyección muy importante para el proyecto", ha destacado.

De esta forma, se tratará de descubrir "unas moléculas que se supone que son lo que las farmacéuticas llama 'hits', que son como unas moléculas que te dan la pista hacia donde continúa el desarrollo del fármaco". "Al tratarse de una diana terapéutica muy centrada en el parásito, lo bueno es que a la hora de desarrollar un tratamiento va a poder administrarse en un rango de población bastante amplio, incluyendo mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, por ejemplo. Con lo cual, habrá oportunidades en terapias para hacer tratamientos muy específicos y poder ampliarse a un amplio rango de la población", ha explicado.

Además de este, entre los proyectos seleccionados de este año hay otros orientados a explorar nuevas estrategias para hacer frente a la bacteria causante de la tuberculosis o para combatir las enfermedades cardiacas o encaminados a mejorar la comprensión de la enfermedad hepática asociada a la obesidad.

También trabajos para desarrollar una retina sintética para recuperar la visión en casos de ceguera por retinosis pigmentaria o entender cómo logra el parásito causante de la enfermedad del sueño invadir los tejidos.

Generar órganos humanos en animales huéspedes a partir de células madre o desarrollar una réplica del ecosistema de un tumor de colon en un chip para estudiar la eficacia de las inmunoterapias son otros de los objetivos que persiguen algunos de los proyectos seleccionados.

CASI 150 MILLONES DESDE 2018

Las convocatorias del programa, iniciadas en 2018, han entregado 145,7 millones de euros para 200 proyectos, 137 de ellos liderados por equipos españoles y 63, por grupos de investigación de Portugal. En la actualidad, esta es la convocatoria filantrópica de investigación en biomedicina y salud más importante de España y Portugal.

Los investigadores que deseen optar a una ayuda en la convocatoria de 2025 pueden presentar sus proyectos hasta el 20 de noviembre. Como novedad, en la próxima edición las iniciativas centradas en enfermedades minoritarias pediátricas y en diabetes de tipo 1 tendrán la oportunidad de recibir financiación específica en el marco de colaboraciones con la Fundación de Investigación Sant Joan de Déu y con la Fundación Breakthrough T1D, respectivamente.