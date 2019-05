Gabilondo apuesta por reforzar las ayudas para gastos educativos y las becas, incluidas las de comedor

Actualizado 13/05/2019 11:37:00 CET

Asegura que no quiere acabar con la libertad de elección en los colegios

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha apostado este lunes por reforzar las ayudas para gastos educativos y las becas, incluidas las de comedor, ya que "la segregación escolar determina unos índices inaceptables de abandono escolar en los tramos de renta más bajos".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, patrocinado por Altadis, Endesa, Fujitsu, Fundación Ibercaja, KPMG, Suez, Telefónica, Gabilondo ha indicado que quiere "orientar el gasto por alumno para acercarlo paulatinamente a niveles europeos".

"Vamos a impulsar la educación de cero a tres años avanzando hacia su gratuidad, conscientes de que esta etapa educativa es esencial para luchar contra la desigualdad y vamos a reforzar las ayudas para gastos educativos y las becas, también las de comedor", ha aseverado.

A su juicio, la segregación escolar determina "unos índices inaceptables de abandono escolar en los tramos de renta más bajos". A veces, PISA, para Gabilondo, "no es la medida más adecuada" si lo que se quiere corregir es la equidad educativa, y en Madrid cree que existe "un drama que condena a los niños a repetir el destino de pobreza de sus padres".

Según ha especificado, en Madrid hay un gasto de media por alumno matriculado en la escuela pública de 4.593 euros, una "cifra muy lejos de la media Europea" ya que "es el más bajo de Europa".

A su parecer, con "tan bajos recursos no se pueden dar buenos resultados, aunque algunos piensen que sí", lo que provocan son "problemas de segregación y desigualdad".

"EVALUAR EL BILINGÜISMO"

Gabilondo ha recordado que entre sus propuestas se incluye destinar el 2 por ciento del presupuesto total a I+D+i, y ha afirmado que no hace falta prometer un Silicon Valley porque Madrid tiene "universidades estupendas" y "un sistema de conocimiento fantástico", con centros de investigación y empresas con dimensión investigadora y proyectos nacionales e internacionales.

Así, ha abogado por "un verdadero proyecto de innovación vinculado a las nuevas tecnologías, a la logística y vinculado también a la ciencia, al conocimiento y a la investigación", porque "es un error y dilapidación de las posibilidades que con el conocimiento que hay en Madrid" que se viva, fundamentalmente, "del turismo, de los servicios, de los grandes ejecutivos, de los grandes funcionarios, mientras la industria languidece y los proyectos de investigación no avanzan".

Por otro lado, en materia de educación, ha apostado por evaluar el bilingüismo, "porque los resultados de la implantación tienen un déficit muy claro, tanto porque no se logran los objetivos que se persiguen tanto porque acaban dividiendo a alumnos según sus capacidades que al final suelen ser también sus capacidades sociales y económicas".

En otro orden de cosas, ha asegurado que no quiere acabar con la libertad de elección de centro educativo, aunque ha aclarado que la Constitución no habla de la libertad de elección de centro educativo, y ha rechazado que existan colegios que no llamaría guetos para evitar "hacer demagogia" pero que "encapsulan situaciones sociales".

En este punto, el candidato socialista ha lamentado que en Madrid se esté "por debajo de la media nacional" en inversión en Sanidad y Educación.

Asimismo, también propone si es presidente "construir 30 nuevos centros de Atención Primaria" para que "no se colapsen las urgencias u otros servicios" y "para reducir las listas de espera quirúrgicas y el tiempo de espera para la salud mental, y también la atención bucodental". "Daremos un impulso en tecnología y en medios a nuestros hospitales públicos", ha asegurado.

CRECIMIENTO DEL EMPLEO Y LUCHA POR LA IGUALDAD

Por otro lado, Gabilondo ha apostado también por crear "un empleo de calidad", que "permita una adecuada calidad de vida", tanto en la dedicación como en la remuneración, en la igualdad y en la continuidad. De lo contrario, cree que "no habrá una adecuada relación entre el crecimiento del empleo y la lucha contra la igualdad y la pobreza".

"No es admisible que con crecimientos económicos por encima del 3 por ciento al año sigamos manteniendo tasas de vulnerabilidad del 20 por ciento. Y si no hay políticas específicas para procurar un parque de alquiler a precios asequibles, no será posible hacer un proyecto de vida para la gente joven y para su emancipación", ha vaticinado.

Además, el candidato del PSOE a la Presidencia ha estimado que cuando la brecha salarial "persiste y se cronifica" hay una parte de la sociedad que personal, social y económicamente, "queda postergada" y esas son "las mujeres".

"Y si esto ha sido siempre insostenible, el impulso y el discurso, la acción de las mujeres, su justa reivindicación, no solo de un espacio sino de otra sociedad, anuncia que quien no sea capaz de comprender que este proceso es imparable, quedará al margen de todo progreso social. Y por supuesto, contra toda violencia, por una sociedad de personas libres e iguales", ha sostenido.

"ALARMANTE" NIVEL DE DESIGUALDAD EN LA REGIÓN

Entre barrios, entre zonas y entre municipios, Gabilondo ha señalado que "las diferencias son en la Comunidad extraordinarias" y el nivel de desigualdad en la región es "alarmante".

Así, ha desgranado que el 46 por ciento de los hogares madrileños tiene dificultades para llegar a fin de mes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2017 y el 17 por ciento de la población está en riesgo de caer en la pobreza.

Además, casi el 50 por ciento de los madrileños de entre 18 y 35 años "siguen viviendo con sus padres por los bajos salarios, los altos precios y el impacto sobre ellos de los turísticos".

"En Madrid las diferencias territoriales, a pesar de ser una Comunidad rica, necesitan una mayor consideración. Ya sabemos que el actual presupuesto no resulta adecuado y que consolida el vigente estado de cosas. Ni en educación, ni en sanidad, ni en transportes", ha lamentado.