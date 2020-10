Gabilondo coincide con sindicatos que hay que "cambiar de gobierno en la región" porque la situación no está controlada

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha reunido este viernes con los sindicatos CC.OO y UGT con los que ha coincidido en que hay que "cambiar de gobierno" en la región porque la situación del coronavirus "no está controlada".

En declaraciones a los periodistas tras el encuentro, Gabilondo ha señalado que han hablado de salud social, económica y política de la Comunidad, situación de la que se han mostrado "preocupados".

"La situación no está controlada. Nos parece que lo que tiene que hacer la Comunidad es aplicar la ley. Hay que cambiar el Gobierno de la Comunidad, la forma de gobernar y de hacer política y no instrumentalizaremos las instituciones para eso pero no olvidamos que es nuestra obligación trabajar en esa dirección y recoger la voluntad ciudadana, y lo haremos donde haga falta", ha aseverado.

El portavoz socialista ha insistido en que están trabajando en una moción de censura pero que hasta este momento conocen la no predisposición de ciudadanos para que esto ocurra y no cree, por ello, que sea el momento ahora en la situación de pandemia que hay sin contar con los apoyos necesarios.

Por su parte, el secretario general de CC.OO, Jaime Cedrún, ha lamentado que si podía empeorar la crisis sanitaria, social y económica "ha empeorado" y ahora hay también "una crisis sanitaria, social y económica". A su juicio, debe primero resolverse la crisis sanitaria para que se pueda reactivar la economía y el empleo.

"La Comunidad no merece esto y hemos trasladado al PSOE que en alianza con fuerzas políticas vamos a movernos y a convocar movilizaciones porque la Comunidad no se merece esta sinvergonzonería de Gobierno que tiene", ha lanzado.

