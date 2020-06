Gabilondo cree que es "urgente" activar servicios sociales y Ayuso le tiende la mano para unirse "por Madrid"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha tachado de "urgente" que se activen los servicios sociales y se atiendan a las personas vulnerables y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha tenido la mano para unirse "por Madrid" y no por "el PSOE".

Durante la Sesión de Control al Gobierno de este jueves en el Pleno de la Asamblea, Gabilondo ha preguntado cómo cree que están funcionando los mecanismos de protección social en la región para dar respuestas a la crisis del Covid-19 y sus secuelas.

"La pobreza es un problema decisivo en la Comunidad. Es imprescindible que su Gobierno identifique sus causas y ataje sus raíces con políticas específicas. Resulta llamativo, señora presidenta, que en el último Pleno usted afirmara que 'el problema no es la desigualdad, sino la pobreza'. No basta solo con actuar para atenuar la pobreza, sino de no producirla con una desigualdad estructural", ha sostenido.

El portavoz socialista ha lamentado que en Madrid "han fallado los mecanismos de protección social ante la vulnerabilidad agudizada o sobrevenida". A su juicio, mientras las solicitudes de la Renta Mínima "disminuían en los meses de marzo y abril", ante el cierre de los servicios sociales y su "incapacidad" para encontrar alternativas eficaces, se incrementaron las personas usuarias del banco de alimentos (200.000).

La renta mínima, para Gabilondo, "no ha funcionado con agilidad y requiere revisión". "Su gestión expulsó a miles de familias madrileñas del sistema. Es una renta subsidiaria y complementaria de otras de la Seguridad Social. Su Gobierno tendrá que armonizar sus prestaciones con el garantizado Ingreso Mínimo Vital. Habrá de decidir dónde complementa o si se centra en un colectivo que requiera mayor apoyo", ha lanzado.

Así, cree que es "urgente" activar los servicios sociales. En Madrid, según los datos del SISAAD (Imserso), hay 30.458 personas en situación de dependencia en lista de espera y ha indicado que le preocupan todas, "desde las 9.308 personas que esperan un centro residencial, o las 20.000 que esperan el servicio de ayuda a domicilio, a los 2.683 niños y niñas que esperan una plaza de atención temprana".

"Mientras, se hace urgente potenciar la dimensión social de la educación. La alimentación infantil sigue sin solución adecuada. Faltan, además, muchos de los refuerzos educativos. La ayuda al alquiler de la vivienda no da cobertura a todos los que realmente la necesitan. Señora presidenta, las secuelas de esta crisis requieren de innovación en política social, con mecanismos de refuerzo. Pero si usted considera que la desigualdad no es el problema, entonces el problema grave es su posición", ha sostenido Gabilondo.

"LA DESIGUALDAD NO ES EL PROBLEMA", DICE AYUSO

En su turno de palabra, la dirigente autonómica ha señalado que en la Comunidad se llevan a cabo mecanismos "sólidos" y que el Gobierno de España ha adoptado su mecanismo de RMI, que lleva en marcha en la región desde el 2001 y 2002.

"El problema es la pobreza. La desigualdad no es el problema, sino la cantidad de pobreza que se está creando. La culpa de la crisis económica no es mía y la Comunidad no ha dejado de funcionar en todo momento para ayudar a las personas", ha sostenido.

Ayuso ha lamentado las acusaciones que hace el portavoz socialista, cuando "las medidas más arbitrarias no se están tomando aquí, se están tomando arriba".

"¿Cuál es su papel, representante de todos los madrileños o del PSOE? Se supone que el socialismo es igualdad y crean la crisis y luego ponen el hombro y la mano y dicen 'soy socialista soy mejor persona. Dígame cuándo nos va a ayudar. Le tiendo la mano. Unámonos por Madrid y no por el PSOE y hablemos de política para los madrileños", ha zanjado.