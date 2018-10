Gabilondo dice no conocer qué candidato se postulará a la Alcaldía de Madrid y asegura que se elegirá en primarias

Publicado 06/09/2018 11:30:43 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este jueves que no conoce al candidato de su partido que se postulará a la Alcaldía de Madrid y ha asegurado que se elegirá en el proceso de primarias.

Así lo ha indicado Gabilondo en declaraciones a los periodistas, después de presentar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en un desayuno informativo.

"Hubo unas primarias, a las que yo me presenté y yo soy el candidato para la Comunidad de Madrid, y no sé absolutamente nada más. Pero, agradezco no saber más sobre eso y el PSOE decidirá a través de las primarias cuál será candidato a la Alcaldía de Madrid".

El pasado martes, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, avanzó que en su partido "definirán" el candidato a la Alcaldía de Madrid para las elecciones municipales de 2019 en los próximos meses, posiblemente en noviembre.

Al ser preguntado sobre si el nombre que le gustaría que saliera para el candidato a la Alcaldía es el de alguien que esté en el Consejo de Ministros (en referencia a la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop), Franco aseguró que "no podría decirlo porque condicionaría el proceso", pero que el proceso es "muy abierto" y "podría darse el caso que se presentara algún compañero independientemente si está o no en el Consejo de Ministros".