Gabilondo emplaza a Garrido a acabar la Legislatura con diálogo y consenso más allá de "tristes fuegos de artificio"

Publicado 21/02/2019 11:24:37 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha emplazado al presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, a acabar la Legislatura con "dialogo, consenso y participación" más allá de "tristes fuegos de artificios finales".

Durante el Pleno de la Cámara regional, en la sesión de control, Gabilondo ha recordado que quedan "poco más de tres meses, exactamente 94 días, para la celebración de las próximas elecciones autonómicas" y es, a su parecer, evidente "que quedan muchas tareas por hacer".

"Resulta llamativo que aún se insista en presentarnos proyectos o planes cuyo horizonte es incierto, y que ni siquiera están incluidos en los presupuestos recientemente aprobados", ha lanzado. Para el socialista, deberían ser tiempos de "rendición de cuentas" y es que considera que el Ejecutivo debe concentrarse "en dotar de eficacia las políticas ya aprobadas y presupuestadas".

"No es cuestión de inculpar ahora de lo que se ha podido o no hacer. Mi pregunta busca aclarar qué es lo que verdaderamente se piensa realizar en este breve tiempo. Si se trata de dejarlo pasar en una especie de letargo final o si verdaderamente hay alguna prioridad para que podamos entre todos, parlamentariamente, cada uno desde nuestra posición, perfilar o decidir un final de Legislatura que no esté sometida al juego de sorpresas de última hora, para zanjar asuntos no suficientemente acordados o incidir en la próxima legislatura con encargos asimismo no consensuados", ha lanzado.

A estas palabras, Garrido ha contestado que él gobernará "con el mismo entusiasmo y compromiso con los madrileños que en el momento de la investidura" porque desde su formación creen en "el trabajo diario constante y bien hecho a lo largo de toda una Legislatura y no en esfuerzos de última hora que los ciudadanos no entienden y castigan".

La gestión es lo que, según el dirigente autonómico, les ha importado en los últimos cuatro años así como "la libertad de elección de los ciudadanos, el respaldo a la familia o la cohesión social". Por ello, desde el Ejecutivo avanzan en los 100 proyectos que anunció el presidente en el Debate del Estado de la Región.

En este punto, el presidente madrileño ha querido comparar su "productivo" final de Legislatura, en el que Madrid crece al 3,8 por ciento, crea más empleo que ninguna otra comunidad y en donde se ha gobernado con cuatro presupuestos seguidos, con el final "improductivo" de los socialistas en el Gobierno de España, "sin presupuesto, sin rumbo y sin horizonte".

"Resulta penoso terminar convocando elecciones anticipadas después de haber buscado el apoyo desesperadamente de quien quiere romperla", ha espetado para concluir.