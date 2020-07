Gabilondo espera que en la comisión de reconstrucción se haga un compromiso presupuestario para reconstruir Madrid

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este miércoles que espera que la Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid tras la crisis del coronavirus, constituida hoy, dirima los asuntos "cruciales" para reconstruir la región y que con ellos se haga un "compromiso presupuestario".

En declaraciones remitidas a los medios tras la constitución de la comisión, presidida por PSOE, Gabilondo ha indicado que es una "buena noticia" para la ciudadanía el hecho de que en esta comisión se vayan a anteponer los problemas de la vida cotidiana "ante cualquier otra cosa".

"Agradezco a todos que hayan apoyado esta comisión. Ahora, lo que hay que hacer es creer en ella trabajar para abordar las cuestiones fundamentales. Me voy a dirigir a los escépticos: el escepticismo puede ser siempre un lugar de paso, pero no de residencia. No se puede estar representando a la voluntad ciudadana y empezar siempre por anular o sospechar", ha lanzado Gabilondo, en referencia a Vox que ya ha dicho que solo acudirá de "oyente" a las sesiones pero que no pactará con el PSOE de Pedro Sánchez.

En este sentido, Gabilondo ha apelado a la buena voluntad de todas las fuerzas políticas para contribuir lealmente al éxito de la Comisión para ver qué asuntos son "cruciales" y comprometerse a que sean de alcance presupuestario.

Por su parte, la diputada socialista Pilar Sánchez Acera ha adelantado que la Mesa propondrá que se habiliten las tardes y el mes de septiembre para los debates. "La idea es sacar lo mejor de las personas que pasen por esta Comisión para reconstruir nuestra Comunidad después del Covid-19", ha apuntado.