Gabilondo insiste en que no subirá impuestos en dos años si es presidente pese a los planes de Montero

Hace un "compromiso explícito" de que los madrileños no pagarán "ni un euro más" y sostiene que Montero trabaja en un plan europeo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido este martes en que no subirá los impuestos durante los dos años de gobierno en la región si llega a ser presidente y que nadie "pagará ni un euro más".

Así lo ha asegurado Gabilondo en un acto en Coslada, después de que ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijera ayer que espera que las subidas del Impuesto sobre Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, estos últimos tributos cedidos a las comunidades, puedan entrar en vigor el próximo ejercicio, en 2022.

"Quiero ratificar mi compromiso, que permanece intacto, de que no tocaré la fiscalidad en Madrid y no tendrá que pagar nadie ni un euro más en lo que tiene que ver en los impuestos. Yo ratifico y confirmo que permanece intacta mi palabra y no tendrá nadie que pagar más porque venimos de una pandemia", ha aseverado.

Para Gabilondo, ahora es necesario centrarse en políticas de educación y sanidad y considera que hay presupuesto para ello y que debe hacerse "sin pedir un euro más a los madrileños".

En cuanto al Plan de Montero, el candidato socialista ha matizado que "no se trata del plan de la ministra" sino que afecta a "toda Europa y a todo el mundo" y tiene que ver con que se requieren los fondos europeos de recuperación y resiliencia, de impulso a la economía y social que "en Europa exige como condición, para que ese plan se active, que se hagan reformas e inversiones".

Según explica, lo que haga la ministra será acordar "con otros países" cuáles deben ser esas reformas y esas inversiones". "Esto no es que digamos aquí una cosa y allí otra. Ella trabaja en el plan europeo que afecta a todo el mundo. Con respecto a lo que tiene que ver en Madrid yo soy el candidato, el que se presenta y quiero ser presidente para gobernar en serio en Madrid. Para hacerlo se incluye mi compromiso explícito de que no voy a subir los impuestos ni un euro más", ha incidido.