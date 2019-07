Gabilondo reafirma ante Trinidad de su determinación de presentarse como candidato

Publicado 09/07/2019 13:02:37 CET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reafirmado ante el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, su "determinación" de presentarse como candidato en la sesión de investidura prevista para este miércoles.

"El señor presidente decidirá lo que estime más oportuno. En principio estamos convocados a un Pleno sin candidato. Si hubiera algún candidato creo honestamente que habría de ser yo, al ser el partido más votado, con más de 880.000 votos, al ser el que tiene más diputados en su grupo, 37, y al ser también el que tiene más apoyos en el Pleno, 64", ha manifestado Gabilondo.

Gabilondo ha manifestado su voluntad de poder presentar ante el Pleno su "programa de cambio", para que "entre otras cosas, se pueda ver hasta qué punto no es un programa ni agresivo, ni un programa inquietante para la ciudadanía, ni un programa que trastorna la vida política ni la vida social de la ciudadanía, ni un programa inmoderado, ni un programa extremistas, ni un programa independentista, porque a uno le llaman de todo".

En este sentido, ha dicho que disiente de la interpretación del Reglamento que hace el presidente de la Asamblea en lo que respecta a la convocatoria de un pleno de investidura, ya que Trinidad cree que para presentar a un candidato este "tiene que tener garantizado" que va a salir elegido, mientras los socialistas defienden que basta con que cuente con una "mayoría razonable", aunque ha avanzado que evitará, "dentro de lo que es razonable", conflictos institucionales.

Por otro lado, ha señalado que mientras PP y Cs suman 56 diputados, él ha conseguido 64 votos con el apoyo de Más Madrid y de Podemos, a los que ha agradecido el entendimiento "con planteamientos similares en unos aspectos y en otros no" tanto entre ellos como con el PSOE, y con un acuerdo "abierto" a otras formaciones.

"Cs considera que no debe hablar con nosotros, a mí me parece que es un error pero ellos así lo hacen", ha indicado, al tiempo que ha señalado que PP y Vox "que en algunos planteamientos coinciden, parecen tener como misión fundamental política parar y frenar a esta izquierda que deteriora España, Madrid y a ser posible todo occidente y que, por tanto, es la causa de todos los males ocurridos y posibles y la portadora de todos aquellos valores que pervierten los valores de la Comunidad de Madrid".

Por otro lado, ha señalado que lo que se está viendo en las negociaciones entre PP, Cs y Vox "no es exactamente el ejemplo de la estabilidad" y que "otra de las cosas que no expresan en sus encuentros, en sus escritos y en sus declaraciones es la moderación", al tiempo que ha afirmado que la Comunidad de Madrid necesita "estabilidad" y "moderación".

Gabilondo ha criticado que "hay algunos que se encargan de que haya bloques", de "bloquear las cosas, de impedir la transversalidad necesaria para lograr mayorías", y ha recalcado que siguen abiertos a un acuerdo con Cs "sobre la base de hacer lo que ellos decían que venían a hacer, que era regenerar, modernizar, encontrar equilibrios".

"Tiene que elegir. ¿Qué prefieren? ¿Hablar con el PSOE y lo que eso pueda significar, porque no quiero hablar de los otros grupos, o hablar con Vox? Lo que no pueden hacer es elegir el camino de las derechas y luego poner cara de que no quieren hablar con Vox. Entiendo que la señora Monasterio les pida alguna explicación al respecto", ha agregado Gabilondo.