Gabilondo respalda a Isa Serra y recuerda que era "una situación de crisis social"

Publicado 12/12/2019 10:35:16 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha respaldado hoy a la portavoz regional de Unidas Podemos, Isa Serra, al desear que su investigación judicial se "resuelva" sin ser sancionada y ha recordado que "no hay que olvidar" que su acción se enmarca en "una situación de crisis social respecto a la vivienda".

Así lo ha señalado el socialista a preguntas ante del Pleno de la Asamblea de Madrid sobre la petición fiscal de 23 meses de prisión para Serra por delitos de desórdenes públicos y daños durante unos altercados durante su participación en un intento de frenar un desahucio en 2014 en el barrio de Lavapiés.

Tras mostrar su respecto a la Fiscalía y al procedimiento, el portavoz parlamentario ha señalado que desea que el asunto se resuelva, indicando que "hay que hacer las cosas bien" y "dar explicaciones donde corresponde".

"Entiendo que la Fiscalía recoge la versión de la Policía y tampoco digo que me parezca mal. Ella ha dado una versión distinta y para eso están los juicios. El fin no justifica los medios, pero no hay que olvidar que se estaba ante una situación de crisis social respecto a la vivienda", ha aseverado.

En cualquier caso, ha subrayado que si Serra "ha hecho mal algo", "los jueces serán quienes diriman el asunto". "Espero que no sea así y pueda liberarse de eso", ha sentenciado.