Gabilondo responde a los ataques de Aguado y le insta a decir "con qué sorpresa viene de la mano" en alusión a Vox

Publicado 20/05/2019 15:40:56 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha respondido este lunes a los ataques del candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, a quien ha instado a decir "con qué sorpresa viene de la mano", en alusión a un posible pacto con Vox, después de que el aspirante naranja advirtiera de que el socialista "viene con sorpresa", en alusión a un hipotético gobierno socialista con Más Madrid y Unidas Podemos.

En el debate del Grupo Prisa para El País y la Ser, Aguado ha continuado atacando a Gabilondo como en el debate de anoche en Telemadrid y ha insistido en que "viene con sorpresa, va con Isa Serra, que quiere acabar con la concertada".

Además, ha apuntado que el candidato socialista tendría que haber estado sentado en su sitio, entre Serra y el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, sus "consejeros" en un futuro gobierno.

A diferencia del anterior debate, Gabilondo ha plantado cara más abiertamente a Aguado. "¿Con qué sorpresa viene usted de la mano? Esa sorpresa igual está sentada por aquí", le ha preguntado, en alusión a la candidata de Vox, Rocío Monasterio, sentada al lado de Gabilondo. Junto a Monasterio la organización ha colocado una silla vacía en representación de la ausencia de la candidata del PP, Isabel Ayuso.

"No tengo nada contra la concertada", ha aclarado Gabilondo en respuesta a Aguado, al tiempo que ha defendido que tiene que ser "gratuita e inclusiva".

Además, ha destacado que la política educativa tiene que estar basada en una "educación pública de calidad para todos", que "se defienden no atacando las demás formas sino dándole recursos". En este punto, ha señalado que la Comunidad de Madrid es la que menos destina por habitante a la educación.

El rifirrafe entre el candidato de Cs y el del PSOE ha continuado cuando el primero ha acusado al segundo de haber recortado el 46 por ciento del presupuesto para educación cuando era ministro, una afirmación que según Gabilondo tiene "una relación oblicua con la verdad".

En este sentido, ha sacado pecho por haber sido ministro de Educación y haber ejercido su cargo "buscando acuerdos y consensos por encima de todo, sin excluir a nadie", con "más becas que nunca" y sin recortes "en tiempo de crisis.

Según Gabilondo, Cs hace "política útil, útil para el PP" y para mantener el gobierno en manos conservadoras. Además, le ha afeado que se atribuya medidas aprobadas de forma conjunta con el PP, como la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, incluida en los últimos presupuestos regionales.

"Los presupuestos no nos gustan, usted está hablando de las bolitas que se cuelgan en los árboles de Navidad, yo estoy hablando de los árboles", ha aseverado Gabilondo ante los reproches de Aguado por no apoyar determinadas medidas incluidas en los presupuestos.

Gabilondo, por su parte, ha recriminado a Cs que con su apoyo al PP "no cambia la estructura del sistema de una comunidad que tiene que cambiar profundamente", porque hay una "situación de desigualdad, desequilibro y falta de políticas públicas adecuadas".

En la misma línea, ha explicado que el PSOE ha votado en contra de los presupuestos a lo largo de toda la legislatura porque no eran transformadores sino conservadores, mientras Cs ha votado a favor en cuatro ocasiones. En concreto, ha dicho que el PSOE ha presentado 3.000 enmiendas en cuatro años y 700 en el último año.

"No somos el repuesto del PP, somos la alternativa, nuestro modelo es distinto al de ustedes", ha aseverado Gabilondo, al tiempo que ha acusado a Cs de haber "consolidado el modelo del PP" con su apoyo a los presupuestos.

Por otro lado, ha criticado que no se consultara a los grupos parlamentarios para la elaboración de los presupuestos y ha prometido que si él es presidente consultará a todos.

PACTOS: "SI C'S DICE QUE NO, YA HEMOS ACABADO"

Respecto a la posibilidad de pactar con Cs, Gabilondo ha señalado que un pacto no lo hace uno solo. "Si Cs dice que no, ya hemos acabado", ha apostillado Gabilondo, después de que Aguado manifestara que mantienen su veto al PSOE.

A la pregunta de si tiene líneas rojas para buscar acuerdos si le corresponde formar gobierno, Gabilondo ha respondido que tiene dos, "el respeto a la Constitución y la leyes" y "hacer un gobierno de transformación, de modernización y de progreso".

Y ha agregado que se siente "vinculado" con quienes tienen esa intención, pero que respecto a los que buscan "pequeñas mejoras" o un "recambio, repuesto, reposición del gobierno conservador" no está "en esas".

Sin embargo, se ha desmarcado de Serra en cuestiones como las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública, al afirmar que sí cogería donaciones aunque "no puede depender de la filantropía".

Por otro lado, ha interpelado al resto de los participantes al preguntarse si están dando la impresión a los ciudadanos de que tienen "la madurez" para abordar los asuntos de envergadura de Madrid con el "diálogo" y el "consenso" necesario.

"Lo tenemos que hacer conjuntamente, tendremos que buscar acuerdos, estamos todos indignados con lo que sucede", ha apuntado, al tiempo que ha comentado que por el tono de los debates da la impresión de que tienen una "incapacidad para trabajar juntos por Madrid". "Pensamos que va a llegar uno y va a resolver las cosas", ha apostillado.

GABILONDO, "A GUSTO" EN EL DEBATE

En declaraciones a los medios al término del debate, Gabilondo ha manifestado que se ha sentido "a gusto" y ha mostrado su agradecimiento al Grupo Prisa por permitir un debate entre todos los candidatos con un carácter "más incisivo, más dinámico".

"Esto para una persona como yo, que tiene tendencia a hacer discursos más largos y más argumentativos y una cierta voluntad discursiva ha conducido a que yo hable un poco más que los demás", ha apuntado Gabilondo, quien ha hablado más de 16 minutos durante la hora y media aproximada que ha durado el debate a cinco.

"También ha tenido que ver con que se dirigía mucho a mí, no porque sea especialmente interesante ni especialmente perverso, sino que debe ser porque las encuestas dicen que yo puedo gobernar, que nosotros podemos gobernar", ha argumentado.

Gabilondo ha reiterado que él es "partidario de acordar con quienes quieren reformar, transformar, modernizar" y "no con quienes quieran confirmar el modelo que hay".

"Este modelo no me gusta, yo he venido a la política para cambiarlo. Si ahora después de tantas vueltas para tener el poder tengo que confirmar un modelo que no me gusta y que creo que no es bueno para Madrid me traicionaría a mí mismo", ha confesado Gabilondo. "Yo prefiero no gobernar si para gobernar tengo que hacer un modelo conservador como el que ha hecho el PP", ha agregado.

No obstante, ha insistido en que no excluye a nadie porque los votantes pueden haber votado a unos y luego votar a otros y puede haber personas que hayan votado a Cs y que no les guste "esta posible alianza con Vox".

"Y luego la noche electoral no sé qué misterio tiene que hace unas transmutaciones extraordinarias, porque yo recuerdo un partido que se acostó muy próximo a la ultraderecha y se levantó centrista", ha apuntado.

"¿Qué pasó esa noche? --ha proseguido-- Lo que pasó es que le dieron los resultados de las elecciones y por eso después de los resultados de las elecciones ya veremos lo que pasa, pero desde luego no construiremos ninguna propuesta de gobierno que no sea de progreso, de modernidad, de reforma y de transformación de Madrid".

El candidato socialista ha dicho que su programa electoral, con 646 medidas, es "resolver los problemas de la ciudadanía de modo progresista".