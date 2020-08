Gabilondo sobre la 'vuelta al cole': "Nos preocupa la diferencia entre los planes de la Comunidad y su ejecución"

Pide a la Comunidad que dote de fondos a los ayuntamientos para las desinfecciones de colegios

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este viernes, ante el plan autonómico para el inicio del curso escolar, que les preocupa "la diferencia entre los planes de la Comunidad, anunciados a bombo y platillo, y su efectiva aplicación".

"Hay algunas medidas hechas a última hora y con cierto aire de improvisación... Lo único que queremos es ver cómo, cuándo y de qué manera se llevan a cabo", ha deslizado Gabilondo durante una visita a Alcorcón, donde ha subrayado que "no descalifican globalmente las medidas del Gobierno".

Al respecto, Gabilondo ha destacado que "modifican un poco el planteamiento" en una dirección "que tiene que ver con los asuntos reclamados", entre otros, por los sindicatos.

No obstante, Gabilondo ha destacado que "no es tan fácil" incorporar 11.000 profesores "de un día para otro", especialmente cuando los equipos directivos y los centros "están elaborando cómo se van a hacer las cosas" y ya el día 1 "se van a incorporar profesores".

En esta línea, ha subrayado que, para algunas de las medidas, es "decisivo" contar con los municipios, como es el caso del desdoblamiento de grupos y la bajada de ratios para lo que "también es necesario habilitar espacios". "Estamos organizando las cosas muy tarde, esto empieza ya, llevamos tiempo diciéndolo", ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que desde la oposición llevan "tiempo diciendo" que la "prueba definitiva" de la situación del Covid y su impacto en la región llegaría con el inicio de curso con "1,2 millones de alumnos, 90.000 profesores y la movilidad que eso implica". En este punto ha incidido en que en agosto "ya hay problemas en Metro" y aunque "se va a contratar a 300 personas más", es "insuficiente".

A continuación, ha resaltado también la problemática de los comedores, ya que con los espacios actuales "no puede comer el número de chicos que hay" y, debido a la pandemia, es "más difícil" mover alimentos de un lado a otro o, incluso, a sus domicilios. "Creemos que siempre hay dos personas sentaditas en casa esperando a que lleguen los niños, pero las personas están trabajando o no siempre hay unidades familiares así. Hay personas que no pueden faltar al trabajo", ha recalcado.

En este punto, ha también ha puesto en el foco la necesidad de intensificar la limpieza de los centros, que en el caso de los infantiles y de primaria corresponde a los ayuntamientos. "Deben casi triplicar la frecuencia, que es una inversión mayor para los ayuntamientos. Pido a la Comunidad que aporte las cantidades que necesitan para poner en marcha las medidas", ha exigido.

Por último, ha solicitado al Ejecutivo regional que explique "cómo se va a proceder" al reparto de 70.000 ordenadores en la región y que aclare también cómo se van a preparar para su uso cuando "no en todas las casas se dan las condiciones para ello".