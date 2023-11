García Martín alerta de que los pactos de Sánchez "rompen consensos" de la Transición y llevan a "la mutación" de España

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha alertado de que los pactos alcalzados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "rompen los consensos alcanzados en la Transición" y conducen "hacia la mutación de la España" actual.

Así lo ha trasladado durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde ha avisado de que estos pactos llevan "hacia una ruptura de la igualdad entre los españoles, hacia la demolición del principio de separación de poderes, ejecutando un ataque directo a la línea de flotación de la independencia del Poder Judicial, aceptando incluso la creación de comisiones parlamentarias para reinterpretar las decisiones de los jueces que afecten al independentismo".

"Los Pactos de La Moncloa en la Transición Española levantaron puentes para facilitar la convivencia y el entendimiento entre españoles. Los pactos para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa levantan muros y, en último término, nos conducen hacia la mutación de la España que hoy conocemos, ha criticado, al tiempo que ha sostenido que en el ordenamiento jurídico español "no hay lugar para ninguna amnistía, como no lo hay ni lo habrá nunca para ninguna consulta que persiga la autodeterminación de una parte de la nación".

El consejero madrileño ha defendido que no van a consentir que cambien "las reglas de juego por la puerta de atrás" para llevar a todos, "con una venda en los ojos y una cremallera cerrada en la boca", hacia un modelo de Estado que nadie ha votado. Un modelo y una amnistía que "no respetan la Constitución española, que no respetan la soberanía nacional, y que se han gestado faltando a la palabra dada". "La amnistía es un fraude a toda la nación", ha manifestado.

Por ello, ha apelado "al resto de las instituciones y a la sociedad civil", para que no se ceda "ante este chantaje", para que, entre todos, defiendan la unidad de la patria "común e indivisible, la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y la voluntad de la inmensa mayoría de españoles de vivir juntos y en paz, sin tener que pagar ningún peaje que atente contra la dignidad y la reputación de España y los españoles".