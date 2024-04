García Martín cree que las palabras de Otxandiano demuestran que "Bildu no es más que los herederos políticos de ETA"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha sostenido que las palabras del candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, demuestran que "Bildu no es más que los herederos políticos de ETA".

Así se ha pronunciado el titular de Presidencia, en declaraciones a los periodistas tras la firma de dos convenios con la decana del Colegio de Registradores de España en la Real Casa de Postas, preguntado por las declaraciones del candidato vasco en las que evitó calificar a ETA como banda terrorista.

"Yo creo que lo que hemos visto es algo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo, que Bildu no es más que los herederos políticos de ETA", ha señalado el portavoz del Ejecutivo madrileño, quien ha considerado que lo que les parece "más razonable" es que el Gobierno de Pedro Sánchez "rompa cualquier tipo de relación y de acuerdo con aquellos que en este momento siguen sin condenar el terrorismo" y "que son herederos de aquellos que han sembrado el terror y que atentaban contra el Estado de Derecho".

García Martín ha lamentado "profundamente" las declaraciones de Otxandiano y ha criticado que venga siendo "habitual" que los dirigentes de Bildu "no condenen el terrorismo".

Respecto a las elecciones vascas y las expectativas de los 'populares', el consejero de Presidencia ha considerado que se trata de unos comicios "importantes" y ha defendido que los ciudadanos tienen que tener claro que "hay una opción como la del PP que siempre va a defender los intereses de todos los ciudadanos y en este caso los intereses de todos los de todos los vascos".

En este sentido, ha subrayado que el PP es una formación política "que va a permitir que la sociedad vasca siga progresando, que siga desarrollándose", y que "no va a permitir que los herederos de ETA puedan gobernar País Vasco". "El PP lo tiene claro pero ojalá también el PSOE reflexione y entienda que con aquellos que ponían bombas en el pasado y que no hoy no condenan el terrorismo no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo", ha remarcado.