García Martín pide comparecer en la Asamblea para informar sobre la empresa pública que compró el ático de Chamberí

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha registrado este martes en la Asamblea de Madrid una petición para que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, comparezca a petición propia en el Pleno de la Cámara de Vallecas para informar sobre la gestión patrimonial de la empresa pública que compró y ha puesto a la venta el ático de Chamberí.

El objetivo es informar sobre la gestión patrimonial de Planifica Madrid, entidad pública que adquirió el inmueble y adscrita la Consejería de Presidencia, según ha adelantado el diario 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Desde el Gobierno regional han confirmado a Europa Press la soliticud "a petición propia" y han recalcado que el consejero, que ya ha dado "todas las explicaciones", hará lo mismo en la Asamblea de Madrid cuando la Mesa así lo decida y active esa comparecencia.

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid es el que más veces se somete al control parlamentario y rinde cuentas ante la Cámara regional, informando de su gestión y respondiendo a los grupos de la oposición tanto de forma oral como en preguntas escritas", han remarcado las fuentes consultadas.

La Comunidad de Madrid, a través de Planifica Madrid, ha sacado a la venta este ático por un precio de salida de 6,7 millones de euros, junto a otros cuatro inmuebles ubicados en la Gran Vía, que salen al mercado por otros 11,8 millones de euros, para recaudar fondos para los incendios de julio en la Sierra Oeste.

Esta venta se anunciaba un par de días después de conocerse su compra que estaba motivada, según explicó la Comunidad, en unas obras que se acometerán en la Real Casa de Correos y por las que la presidenta autonómica necesitaba contar con un despacho "temporal".

Este ático en Chamberí ha sido fuertemente criticado por la izquierda, que lo ha llevado a los tribunales y ha pedido la dimisión de la presidenta acusándola de buscar con esta compra tener una "vivienda oficial". Ayuso ha negado este supuesto y afirma que sería "poco inteligente" que le buscaran una casa que no podría "esconder".

García Martín, también portavoz del Gobierno regional, ha reiterado en varias ocasiones que ha dado las explicaciones oportunas sobre un inmueble que fue adquirido para ponerlo "al servicio de las necesidades que pudieran tener las distintas consejerías y como apoyo a las sedes institucionales de la Comunidad".

En declaraciones a los medios este mismo martes desde Patones, el consejero madrileño ha acusado a la izquierda de "tratar de tapar" lo que está ocurriendo en España, "que no es otra cosa que caos y corrupción" por la gestión del Ejecutivo central, con sus alusiones a la compra de este ático.

En una entrevista con Europa Press, el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, defendió recientemente que es Patrimonio de la Comunidad de Madrid quien deberá explicar "por qué compró un local que no se puede destinar a oficina".

Por su lado, la presidenta regional remarcó este mismo lunes que todas las explicaciones estaban ya dadas sobre el tema. "Está a la venta. Chao, pescao", zanjó Ayuso.

El juzgado de instrucción número 8 de Madrid se encuentra investigando cinco denuncias presentadas contra la compra: una presentada por el partido anticorrupción Iustitia Europa, otra del PSOE-M y tres cursadas por particulares.