Garrido aboga por un Poder Judicial "independiente" y "a salvo" de injerencias políticas

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha defendido hoy la necesidad de contar con un Consejo General del Poder Judicial y un sistema judicial "independientes" y "a salvo de injerencias políticas".

Así lo ha subrayado durante su intervención en el Foro Justicia ICAM que organiza el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), donde ha destacado que es preciso garantizar que el gobierno de los jueces no caiga en manos de aquellos que, de modo abierto, han dicho que quieren ponerlos a sus órdenes".

En su discurso, ha reivindicado que se haga una política "de verdad y de verdades que se traduzca en resultados prácticos, abogando por "no para hacer partidismo y hacer política con mayúsculas". "La Justicia y la política deben estar orientadas a buscar el bien común", ha aseverado.

Además, ha hecho un balance de la actuación del Ejecutivo regional en materia de Justicia durante esta Legislatura, subrayando que sus esfuerzos han estado orientados a "reforzar y garantizar plenamente el ejercicio de una Justicia independiente y a salvo de injerencias políticas, como pilar fundamental del Estado de Derecho y del sistema democrático".

El presidente madrileño, que ha reconocido la importante labor que realizan los 77.000 abogados colegiados en Madrid en la defensa de los derechos de los ciudadanos y en el apoyo al cumplimiento de la ley, ha destacado el diálogo y el esfuerzo presupuestario como las dos herramientas que ha empleado el Gobierno de la Comunidad de Madrid para "darle la vuelta a las cosas" en materia de Justicia, tras los ajustes que fue necesario realizar durante la crisis.

Así, fruto del diálogo han sido los acuerdos con los Colegios de Abogados y Procuradores para mejorar las retribuciones en justicia gratuita y turno de oficio y para agilizar al máximo los pagos a estos profesionales, con un nuevo sistema que les permite cobrar mes a mes; así como el acuerdo derivado de la Mesa del Pacto de la Justicia, con una hoja de ruta con cerca de 90 millones de euros de inversión para las infraestructuras judiciales hasta el año 2025.

En cuanto al presupuesto, Garrido ha reconocido que es "consciente" de que muchos de los profesionales del ámbito jurídico han tenido dificultades, recalcado que han sido años duros para todos.

"Pero en el Gobierno regional hemos intentado no decepcionaros, trabajando para estar a la altura de vuestras expectativas. Por eso, hemos puesto sobre la mesa no solo buenas palabras sino, también, recursos económicos", ha afirmado, recordando que este año el presupuesto de la Consejería de Justicia ha alcanzado la cifra histórica de 500 millones, un 27 % más que al inicio de la legislatura.

Garrido también ha recordado el Acuerdo Sectorial para el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia para el periodo 2017-2020, firmado con todos los sindicatos; y el Plan de Modernización de las infraestructuras judiciales de la región que impulsa la Comunidad y que este año tiene un presupuesto de 23,57 millones, 37 veces más que al inicio de la legislatura.

Un plan que tiene entre sus prioridades la agrupación de sedes, mejoras en su accesibilidad y seguridad y una humanización de la Justicia, con medidas como la implantación de las primeras cámaras Gesell en los juzgados de la región o la creación de recorridos diferenciados para víctimas y acusados en las sedes judiciales.

También ha destacado los esfuerzos que se han llevado a cabo para la implantación de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

"En definitiva, creo que hemos trabajado con intensidad, con rigor y defendiendo tanto el interés general de los ciudadanos, que tienen derecho a contar con una Justicia ágil y eficaz, como el de los propios colectivos profesionales, que necesitan unas condiciones adecuadas para poder garantizarlo", ha resumido.

POLITICA RESPONSABLE

El presidente de la Comunidad también ha querido aprovechar su intervención para reivindicar la "política responsable, la política con mayúsculas que tiene su razón de ser en la resolución práctica de las necesidades de la sociedad".

"Todos tenemos que trabajar para que los ciudadanos dejen de percibirla como una actividad generadora de conflicto, de polémica, de ruido sin contenido. Una percepción que constituye un enorme riesgo para la democracia", ha apuntado.

"Al igual que precisamos de una Justicia moderna y eficaz, como la que estamos impulsando, necesitamos, y hoy yo la reivindico aquí, una política de verdad y una política de verdades, que se traduzca en resultados", ha dicho.

"Porque esa es la única manera de no defraudar a la ciudadanía y no poner en peligro la credibilidad y estabilidad de nuestras instituciones: demostrar que son útiles. Creo que eso es lo que los ciudadanos esperan de nosotros y lo que nosotros, los servidores públicos, tenemos que ofrecerles. Y desde luego, es también lo que yo he tratado de hacer en esta Legislatura", ha concluido Garrido