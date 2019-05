Garrido asegura que aún no ha hablado con Casado y que lo hubiera hecho "encantado" en el Dos de Mayo

Publicado 03/05/2019 12:41:51 CET

El expresidente de la Comunidad de Madrid y 'número 13' de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado que aún no ha hablado con el presidente del PP, Pablo Casado, y que no le ha respondido al mensaje que le envió cuando se trasladó a la formación naranja, aunque asegura que habría conversado con él "encantado" ayer durante la festividad del Dos de Mayo.

En declaraciones a los periodistas tras hacerse una foto de familia de candidatos de Cs a la Asamblea de Madrid, sobre que ayer en la Real Casa de Correos Casado no le saludara, Garrido ha expuesto que las personas "están por encima de la política y si alguien no quiere saludar lo tiene que explicar".

"Yo saludé a todos mis antiguos compañeros y todo el mundo estuvo cariñoso, comprensivo, aunque alguno no comparte la decisión siempre hay que poner por delante la política a las personas", ha lanzado.

En este punto, no ha querido entrar a valorar en si el presidente de los 'populares' no le vio y por eso no le saludó, pero sí ha asegurado que pese a que aún no le ha contestado al mensaje que le envió cuando se pasó a Ciudadanos y que no le ha llamado para hablar, ayer durante la celebración del Dos de Mayo hubiera conversado con él "encantado" como lo hizo con "tantas otras personas". De hecho, habló con el presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero. "Estuve encantado de charlar con él un ratito", ha aseverado.

Garrido ayer estuvo sentado durante la ceremonia al lado de la exdirigente autonómica Esperanza Aguirre, de la que dice tener "un enorme cariño" y "respeto" porque ha sido una "gran presidenta de la Comunidad, y ha asegurado que "debatir con ella es siempre interesante". "Es un genio y figura. Yo le dije que siempre he sido liberal no tanto por las cosas que se hacen sino por las formas en las que se hace", ha defendido.

En cuanto al cambio de estrategia del PP hacia un planteamiento más de centro, Garrido ha señalado que eso es "lo que han intentado decir" y todo el mundo "ha visto que hay un giro a la derecha claramente" que ha provocado que personas como él hayan dejado de militar en él.