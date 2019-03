Garrido critica que Cs tenga "fijación obsesiva" con Cifuentes y le acusa de buscar "la destrucción personal"

Publicado 07/03/2019 10:53:00 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha criticado este jueves que Ciudadanos tenga "fijación obsesiva" con la expresidenta regional Cristina Cifuentes y le ha acusado de buscar "la destrucción personal del adversario".

En sesión de control del Pleno de la Asamblea, al ser preguntado por el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, por su compromiso con las universidades públicas madrileñas y solo un día después de que la exdirigente acudiese a comparecer a la Cámara regional por el 'caso máster, Garrido ha tildado de "lamentable" el "ensañamiento gratuito con alguien que ya había pagado el precio político", puesto que ha dimitido de todos sus cargos.

Se trata, ha recordado el dirigente, de un asunto "que está judicializado" y del que duda que la formación 'naranja' pueda encontrar más verdad de la que saque el propio juez. "Eso no habla bien de su partido. No denota buen estilo. Cuando lleven más tiempo sabrán que no hay que recurrir a la destrucción personal del adversario, que esto es una cuestión de lucha política, no de destrucción personal", ha espetado.

En este punto, ha remarcado que cuando a él le preguntan si en caso contrario haría lo mismo siempre responde que no se trata de que si lo haría o no sino que a él "nunca" se le ocurriría.

Por otra parte, y en cuanto a su compromiso con la universidad pública madrileña, Garrido ha recordado que han bajado las tasas universitarias cuatro cursos consecutivos, que han duplicado las becas socieconómicas para los alumnos en peor situación, que dedican 6,7 millones a becas de excelencia, que han mantenido las becas para alumnos con discapacidad así como han apoyado su autonomía, elevando su presupuesto.

"SOBRESALTO TRAS SOBRESALTO", DICE CS

Y es que, Aguado ha sostenido, en su intervención, que la imagen de la universidad madrileña está hoy peor que hace un año y que, en el último año, se ha ido de "sobresalto en sobresalto" por "el escándalo de Cifuentes, el máster fake de Casado o la tesis de Sánchez".

Esto se puede abordar, para el portavoz 'naranja', reformando las universidades o como una amenaza. "Ustedes PP y PSOE lo han hecho como una amenaza a su estatus quo. Lo vimos ayer cuando la señora Cifuentes no quiso hablar", ha lanzado, al tiempo en el que ha vuelto a criticar que el presidente del PP, Pablo Casado, o la exministra de Sanidad Carmen Montón no fuesen llamados a comparecer.

Así, ha criticado que ambos partidos "torpedeen" la comisión y se hayan puesto "la chaqueta de víctimas". A su parecer, "se escudan en excusas mientras las grandes reformas de la universidades siguen pendientes, la financiación pendiente o la estabiliazación pendiente".

Para Aguado, estos partidos no pueden liderar la reforma porque son "prisioneros el uno del otro, porque sus dos lideres nacionales se han beneficiado del sistema universitario". "No a base de esfuerzo sino de exhibición del carné del partido", ha sostenido, al tiempo en el que ha pedido que le dejen gobernar tras las próximas elecciones para hacerlo él.