Garrido dice que sin restringir la movilidad "sería absolutamente inviable" reducir hasta el 30% el aforo de Metro

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, ha advertido este viernes de que sin restringir la movilidad "sería absolutamente inviable" reducir hasta el 30 por ciento el aforo de Metro, tal y como se recoge en el borrador del plan de Respuesta Temprana frente al Covid-19 del Ministerio de Sanidad.

En declaraciones a los medios en un acto en San Fernando de Henares, Garrido ha destacado que "ni en España ni en ningún lugar del mundo ni en los peores momentos de la pandemia se ha actuado con ese tipo de restricciones sobre el transporte público si no había también restricciones a la movilidad personal".

"Sería complicado por no decir imposible por parte de los grandes medios de transporte de grandes ciudades, como Madrid, como Barcelona, como Sevilla, como muchas ciudades, trabajar en esas condiciones, porque no está preparado el transporte público para funcionar así y porque no es posible elevar los refuerzo cuando tenemos el cien por cien de la oferta de transporte público puesta en servicio", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que hay que "tener cuidado con estigmatizar el transporte público", y ha recordado que "todos los estudios internacionales avalan que no es precisamente un vector principal de contagio".

En este sentido, ha advertido del riesgo de hacer "una llamada de utilización del vehículo privado y llenar las ciudades de coches particulares, con lo que ello conlleva de contaminación y de problemas también para la salud".

"Yo creo que estas cosas hay que debatirlas con calma, con rigor, con sentido común, no hacer filtraciones previas, trabajarlas con los técnicos, con los profesionales y a ver si empezamos todos a pensar un poquito las cosas antes de ponerlas sobre la mesa, que yo creo que es importante", ha expresado.

En este sentido, ha recalcado que "no hay más oferta disponible ni hay más trenes ni hay más maquinista, por lo tanto este tipo de soluciones son soluciones que se pintan sobre el papel pero no tienen una posibilidad real de llegar a ser ejecutadas salvo que se restrinja la movilidad de las personas".

"Por eso digo que, en todo caso, y también actuando como el resto de los países, evitemos hacer ese tipo de señalamientos que pueden condicionar el uso del transporte público y provocarnos una grave crisis sanitaria en las ciudades por la entrada masiva de vehículos privados", ha apostillado.