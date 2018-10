Garrido, que ironiza con que Cs debería llamarse "Cuñados", le afea tener un "medallero" que se sale "de lo normal"

Publicado 14/09/2018 12:41:41 CET

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha ironizado con que Ciudadanos debería cambiarse el nombre a "Cuñados", una palabra que les viene "al pelo", y le ha afeado el tener un "medallero" que se sale de "lo normal".

"Espero que haya traído el traje bien almidonado porque el peso le va arrastrar. Todo ha sido gracias a Ciudadanos, creo que aunque sea por equivocación alguna 'cosita' hemos hecho nosotros", ha lanzado el presidente regional, durante su turno de réplica a la oposición en el Debate del Estado de la Región.

Garrido se ha dirigido expresamente al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que el jueves tildó la intervención del dirigente de suma de "refritos", para criticarle que "refritos" es una mañana levantarse "socialdemócrata y otra liberal" así como "trocear proyectos de ley de los demás y presumir de ellos".

Así, le ha pedido que asuma "su identidad política", que es, para el presidente, "socialista". "Cuando lo haga va a tener un proyecto vital de absoluta felicidad. Afirmar ser liberal cuando sus propuestas se encaminan lo gratis total es un absoluto despropósito", ha remarcado.

Garrido, que se ve "en plena forma", ha sostenido que es la formación 'naranja' quien no tiene ganas de trabajar. "Quieran tener un año sabático del que no van a poder disfrutar. La Comunidad no se para en función de sus intereses", les ha espetado.

Además, ha respondido a las críticas de Aguado, que tildó al PP de coche viejo, ironizando con que el vehículo de Ciudadanos "se va a caer a pedacitos en estos nueve meses que quedan" de Legislatura y les ha animado a comprarse "una bicicleta", con la que les daría para llevar al os diputados con los que se quedarán.

Por otra parte, Garrido ha ironizado con que el portavoz 'naranja' debería ir de vacaciones "a Lombardía" porque está obsesionado con comparar la Comunidad y no valora los proyectos anunciados.