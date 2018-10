Garrido pide al Gobierno no "echar balones fuera" y que solucionen el conflicto que "han creado" con el sector del Taxi

Publicado 01/08/2018 11:56:47 CET

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha pedido este miércoles al Gobierno central "no echar balones fuera" y que solucionen el conflicto que "ellos han creado" con el sector del Taxi, dado que "después ya habrá tiempo de hablar de cualquier otro capítulo" en alusión al debate sobre la cesión de competencias de las comunidades autónomas para otorgar licencias VTC.

Así lo ha indicado Garrido en declaraciones a los periodistas tras su visita al centro de la Cruz Roja y con motivo de que el Ministerio de Fomento se vaya a reunir esta tarde con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Nacional de Transporte para analizar soluciones a este conflicto y plantear un traspaso de competencias.

"Vamos a escuchar, pero no se puede echar balones fuera y lo que tiene que hacer el gobierno es no echar balones fuera, sino solucionar el conflicto que ellos han creado. Que ellos solucionen lo que tienen entre manos y después, ya habrá tiempo de hablar de cualquier otro capítulo. Pero ahora lo que no hay que hacer es dispersar el problema e intentar echar balones fuera, hablando de otras competencias a comunidades", ha sostenido el dirigente madrileño.

Al ser preguntado sobre si estaría a favor de pedir más financiación al tener esas competencias, Garrido ha señalado que "cualquier competencia que se asuma por una comunidad tiene que ir con financiación" porque sino "no se puede hacer nada".

"Este Gobierno es muy aficionado al yo invito y tú pagas. Si quieren que se haga alguna modificación, tienen que poner encima de la mesa la financiación para que podamos asumirlo. Esto lo comparto en términos generales, pero no en el caso de las VTC, que le corresponde al Gobierno resolverlo", ha concluido el presidente regional.