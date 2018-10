Garrido sigue sin posicionarse pero destaca de Casado que es una persona "enormemente querida" en Madrid

Publicado 19/07/2018 14:20:31 CET

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, no ha mostrado su preferencia este jueves por ninguno de los candidatos a presidir el PP, Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría, aunque ha destacado del primero que es una persona que tiene una implantación regional "muy importante" y es muy "enormemente querido" en Madrid.

Así lo ha indicado Garrido en declaraciones a los periodistas después de la reunión que ha mantenido en la Real Casa de Correos con representantes de la educación concertada madrileña, al ser cuestionado sobre por cuál de los dos candidatos se posicionaría.

A ello, el dirigente autonómico ha respondido que no tiene la "necesidad" de posicionarse como le pedirían sus afiliados si fuera el presidente de una sede, aunque ve "razonable" que cada uno "apueste por quien le parezca mejor".

"Yo lo hice con María Dolores de Cospedal y ella no pasó el corte. Me parecen bien los dos y creo que tienen muchas cosas buenas y creo que cualquiera de ellos lo va a hacer especialmente bien, cualquiera de los dos tiene muchas cosas buenas no sólo para el PP, sino por Madrid", ha reiterado.

No obstante, ha destacado de Casado que tiene "una implantación regional muy importante" y que es una persona "enormemente querida en Madrid", pero que "cualquiera de los dos candidatos "hace una buena labor" para España. "Como no tengo cargo orgánico puedo permitirme el lujo de no tener que decantarme por ninguno de los dos porque los dos me gustan", ha zanjado.