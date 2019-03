Garrido ve "casi imposible" aprobar la nueva Ley de Farmacia antes de que acabe la legislatura

Publicado 01/03/2019 15:27:44 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha dicho que le hubiera gustado aprobar la Ley del Suelo y la Ley de Farmacia, que ve "casi imposible", antes de la conclusión de la Legislatura.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras ser preguntado al término de la presentación de la nueva terapia celular para tratar a lesionados medulares en el Hospital Puerta de Hierro, Garrido ha dicho que le hubiera gustado que salieran la Ley de Farmacia y la Ley del Suelo.

"Yo hubiera querido que saliera la Ley de Farmacia, ya parece casi imposible. Tampoco ha salido la Ley del Suelo, también me hubiera gustado, que por cierto, he oído el planteamiento de Ciudadanos que decía que no había que tener prisa, cuando decían que llevábamos dos años trabajando", ha indicado.

Según Garrido, "no hay que tener prisa" pero "si se ha estado hablando durante dos años" de la Ley del Suelo, "lo normal es que la pudiéramos aprobar".

"Algunas cosas no van a salir, pero ha habido un periodo legislativo intenso y bueno para la Comunidad de Madrid. No todas las cosas salen, pero nos podemos sentir razonablemente satisfechos todos, todos los grupos políticos y también el gobierno de las Leyes que hemos ido aprobando", ha concluido.