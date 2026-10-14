Gobierno de Ayuso defiende que Policía ha garantizado "el derecho de todos los ciudadanos" en su actuación en la UCM

Varias personas durante un encierro con motivo de la huelga educativa, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que la Policía ha garantizado "el derecho de todos los ciudadanos" en su actuación en la Universidad Complutense de Madrid, en la que cinco personas han resultado detenidas en el marco de la huelga educativa que ha arrancado este miércoles en la región.

Lo ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el portavoz de Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, haya tachado de "injustificada, inaceptable y brutal" la carga policial ocurrida en la UCM y haya exigido al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín, que cese a los responsables, mientras que este último ha anunciado una "investigación de urgencia" sobre las cargas.

"La Policía está para que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, también el derecho de los alumnos a poder acudir a clase, los profesores que deseen y también impartir esas clases y poder garantizar el orden público", ha defendido el portavoz del Gobierno madrileño.

Considera que es necesario "proteger" el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están precisamente "para garantizar la seguridad y el orden público" en todos los lugares.

Asimismo, García Martín ha cuestionado que hable de esta actuación en la Complutense pero no actúe contra los manifestantes en la Puerta del Sol, que están realizando "una acampada ilegal, sin conocimiento previo" y que está causando "actos vandálicos".

"Si va a garantizar el orden público, efectivamente lo que tiene que dar es instrucciones para que se desaloje cuanto antes esa acampada ilegal. Pero mucho me temo que el delegado del Gobierno volverá a hacer lo que lleva haciendo desde que fue nombrado delegado del sanchismo en nuestra Comunidad", ha expresado, a la vez que ha subrayado que el derecho de reunión y el de huelga no está por encima del de la educación.

En esta misma línea, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha enmarcado estas cargas policiales en "determinados altercados contra la autoridad" que han acabado con cinco personas detenidos y varios heridos que han tenido que ser atendidos.

"Lo que desde luego no podemos tolerar y desde luego es lo que nos han dicho, que habrá guerra en las calles. Nosotros queremos paz, desde luego, y protección para todos, para los que quieren ejercer su derecho a huelga pero también para los que quieren ejercer su derecho al trabajo y su derecho a la educación", ha enfatizado.