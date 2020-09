El Gobierno municipal contesta que "más de mil" proyectos participativos quedaron "sin ejecutar" en el mandato anterior

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Coordinación Territorial, Participación y Transparencia, Silvia Saavedra (Cs), ha contestado que "más de mil" proyectos participativos quedaron "sin ejecutar" en el mandato anterior, a cargo de Ahora Madrid.

"El anterior equipo de Gobierno aprobó 1.214 proyectos participativos contraviniendo muchas veces informes técnicos. ¿Resultado? Más de mil sin ejecutar", ha replicado la delegada vía Twitter.

Saavedra ha asegurado que en un año el Gobierno municipal ha "ejecutado casi lo que ellos en tres" y que lo hacen sin "vender humo" ni con "falsos titulares".

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui le ha contestado por la misma vía que "la ausencia de proyecto del actual equipo de Gobierno le hace prisionero de su papel de oposición".

"DESTRUIR, DESMONTAR, DESACREDITAR"

"Destruir, desmontar, desacreditar... Es una pena que no sepan aprovechar la oportunidad de estar en el gobierno para mejorar las cosas y se dediquen únicamente al politiqueo", ha replicado Murgui, con el hashtag #NoVendemosHumo.

Murgui ha arremetido contra "el golpe a la participación y a las posibilidades de mejora de las condiciones de vida de los madrileños y madrileñas" que supone que el área que dirige la vicealcaldesa, Begoña Villacís, "eche por tierra casi una cuarta parte de los proyectos de presupuestos participativos ya aprobados" e incluidos en las cuentas municipales.

El parque en un descampado de Santa Eugenia, parasoles en parques infantiles, espacios de coworking o nuevos rocódromos en la ciudad son algunos de los 232 proyectos de las cuatro ediciones de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid, propuestos por la ciudadanía y con informes favorables de los técnicos municipales, que ahora podrían ser tumbados por el actual Gobierno, según recoge una resolución firmada por la dirección general de Participación Ciudadana.

RAZONES QUE DAN PARA TUMBARLOS

Entre 2016 y 2019, la ciudadanía aprobó un total de 1.214 proyectos de presupuestos participativos a través del portal Decide Madrid y de votaciones populares en urnas repartidas por toda la ciudad.

Las razones que esgrime el Gobierno para cuestionar los más de dos centenares de propuestas ciudadanas las recopilan en una decena de causas de inviabilidad, como no ser competencia del Ayuntamiento, afección a contratos en vigor, iniciativas ya previstas, cuestiones de seguridad, espacios que no son de titularidad municipal o incluir elementos que no están homologados.

Argumentan en la resolución, consultada por Europa Press, que, "a pesar de los esfuerzos realizados por los distritos y áreas de gobierno implicadas, se ha detectado que en la evolución de los procesos implementados en estos cuatro años se producen ciertas contrariedades que a día de hoy han desembocado en la creación de una bolsa de proyectos que, a pesar de haber sido apoyados por la ciudadanía, han evidenciado la imposibilidad de asumirlos tal cual estaban configurados por la gestión municipal".