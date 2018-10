El Gobierno de Sánchez evita sentarse con Madrid desde junio 'dando largas' a Garrido y a tres de sus consejeras

Publicado 20/10/2018 10:59:39 CET

En varias ocasiones desde el Ejecutivo han alegado problemas de agenda

El Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado desde que llegó a la Moncloa sentarse con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y con tres de sus consejeras regionales --Transportes, Justicia, y Políticas Sociales--, que han pedido reuniones para tratar tanto los temas generales de la autonomía como problemáticas más concretas.

Tras la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy, Garrido se puso en contacto con Sánchez, por vía telefónica, con el que mantiene buena relación personal tras haber coincidido como ediles en el Ayuntamiento de la capital. En la conversación, aparte de felicitarle institucionalmente por el nombramiento, ambos quedaron en verse "en breve".

Y es que, Garrido no quería que nada cambiase con el nuevo Ejecutivo y que éste tuviese "sensibilidad con las necesidades" de la región. Pero, lo cierto es que todavía no se ha concertado cita con el presidente madrileño, que públicamente ya reclama que "hay muchos asuntos que están sobre la mesa que no merecen retraso" en la Comunidad y afea que sí se haya recibido a su homologo en Cataluña, Quim Torra, para "oír hablar de independentismo".

Pero, el dirigente madrileño no ha sido el único que no ha recibido fecha para la cita. En plena polémica por la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad, que desde el Ejecutivo tildan de "masiva" y achacan al "efecto llamada" provocado por el buque Aquarius que Sánchez aceptó acoger, la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, no ha conseguido reunión con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.

Moreno pidió por correo electrónico en dos ocasiones en el mes de septiembre tener un encuentro tanto con la ministra actual como con su predecesora Carmen Montón. Dichas peticiones no han recibido respuesta.

Además, desde su Consejería se ha pedido también mantener un encuentro por dicha cuestión con el Ministerio de Trabajo y Migraciones. En un primer momento se les indicó que la titular, Magdalena Valerio, tenía una agenda muy complicada. Por ello, a principios de octubre se volvió a pedir cita con la Secretaría de Estado de Migraciones.

Igual suerte han corrido las consejeras de Transportes, Infraestructura y Vivienda, Rosalía Gonzalo, y la de Justicia, Yolanda Ibarrola. La primera se apresuró en pedir al titular de Fomento, José Luis Ábalos, días después de su nombramiento una cita. La Comunidad quería abordar con premura, entre otras muchas cuestiones, el cumplimiento del Plan de Cercanías en Madrid y la nueva variante de la A-1.

Pero, el ministro la despachó por medio de una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que le indicaba que "tenía intención de reunirse con los presidentes de las comunidades autónomas" y que desde su Gabinete se pondrían en contacto con Garrido para acordar la fecha de una reunión. A día de hoy, dicho encuentro todavía no se ha fijado.

Por su parte, Ibarrola pidió por carta a la ministra, Dolores Delgado, que la recibiera "lo antes posible" de acuerdo "con la disponibilidad" de su agenda, para hablar sobre todos aquellos asuntos que estaban pendientes, principalmente las oficinas judiciales delegadas en centros penitenciarios.

A esta petición respondió el Ministerio, dando por correo electrónico respuesta negativa, el 20 de septiembre, indicando que por "motivos de agenda" pasaban su solicitud a la Secretaría de Estado.