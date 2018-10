Gómez dice que el PSOE ya pidió perdón por sus equivocaciones y ahora piden trabajo y justicia en nombre de todos

Actualizado 02/05/2013 17:16:06 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha afirmado este jueves, en el que se celebra el 134 aniversario de la creación del PSOE en la madrileña calle Tetuán, que es verdad que el PSOE cometió equivocaciones, pero ya pidió perdón por ellas y ahora lo que piden en nombre de todos los españoles es trabajo y justicia.

"Nos hemos equivocado en cosas pero pedimos perdón en nuestro nombre. Ahora pedimos trabajo y justicia en nombre de todos, porque es lo que falta", ha exclamado el líder del PSM en su intervención en la Fiesta de la Rosa, que los socialistas han celebrado en la plaza del Dos de Mayo, y que ha terminado con una paella popular.

En la conmemoración de la creación del PSOE a cargo de Pablo Iglesias, en la que ha estado acompañado por el presidente del PSM, Juan Barranco, la secretaria de Organización del PSM, Maru Menéndez, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Madrid (JSM), Plácido Vázquez, entre otros socialistas, Gómez ha defendido que ha llegado el momento de levantarse, "levantar la cabeza" y pedir lo que necesita España y Madrid.

Frente a cerca de un centenar de personas, el secretario general del PSM ha afirmado que los socialistas no se dejan llevar por el "populismo que desprecia la política", pero que "da todo el poder político a los que ya tienen el resto de los poderes" y ha llamado a huir de los que están instalados en la resignación, la decepción o el desánimo.

Y es que ha considerado que la derecha está instalada en la resignación y que hay algunos que "no están a la derecha" que extienden "la decepción y el desánimo"; pero los socialistas no están en ninguna de las dos cosas. "O nos sobreponemos o no lo harán los de la resignación y los que están esperando un estallido que nunca llegará", ha recalcado.

Frente a este modo de actuar, ha indicado que los socialistas estarán ahí "siempre", en tiempos duros y cuando lleguen también tiempos mejores.

"Nunca olvidaremos para qué estamos, no queremos el poder, queremos gobernar para cambiar las cosas, por eso somos socialistas, y por eso estamos orgullosos también cuando las cosas van mal", ha asegurado Gómez, quien ha afirmado que el PSOE está en la calle pero también en las instituciones.

EL PSOE, DEFENSOR DEL PARLAMENTARISMO

En otro orden de cosas, el líder del PSM ha llamado a los presentes a responder a aquellos que dicen que los parlamentos no valen para nada, "con respeto pero con claridad, que ellos también tienen alguna responsabilidad de que la derecha tenga mayoría absoluta".

"Somos defensores del parlamentarismo, de la deliberación democrática, de que la política se hace en las instituciones", ha remarcado Gómez, quien ha asegurado a los presentes que serán recordados como aquellas personas que "en mitad de la tempestad mantuvieron la llama encendida de igualdad libertad, justicia social y socialismo democrático".