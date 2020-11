Los grupos parlamentarios apuestan por evitar el confinamiento domiciliario y piden refuerzo de servicios públicos

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Cs, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos, han indicado este martes que apuestan por evitar el confinamiento domiciliario, pero algunos de ellos han pedido más refuerzo en Atención Primaria, servicios públicos y llevar a cabo las medidas necesarias para no llegar a ese extremo.

En rueda de prensa telemática posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Morano, ha señalado que se deben tomar las "medidas adecuadas" y que la única forma de frenar los contagios pasa por "reforzar los servicios públicos". "No estamos de acuerdo de los confinamientos si no se refuerza la Atención Primaria y los rastreadores", ha trasladado Morano.

Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha vuelto a manifestar que son contrarios a los confinamientos porque "hay soluciones alternativas" como contratación de rastreadores o hacer test rápidos en farmacias, así como controlar Barajas o el perímetro cercano al aeropuerto.

"Pongámonos a trabajar en todo esto en vez de confinar, que lo único que hace es cronificar el Covid y no se acaba con el problema y además no reactivamos la economía", ha sostenido.

A continuación, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha indicado que el Gobierno de España "se equivoca claramente al consentir los caprichos" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso con "medidas que sirven para relajar las restricciones en materia de movilidad".

PP: EL CONFINAMIENTO PODRÍA SUPONER UN "ERROR"

A su juicio, "lo más razonable" es tratar de evitar el "confinamiento domiciliario" y "adoptar medidas que se tomaron en mayo para no volver a la situación de marzo". Así, para Perpinyà se debería "cerrar el interior de bares y restaurante y decretar el teletrabajo".

Desde el PP, su portavoz, Alfonso Serrano, cree que el confinamiento puede suponer "un error" desde el punto de vista epidemiológico si se toma en un momento en el que "las medidas de la Comunidad están funcionando" y se ha mostrado convencido de que en la región se está trabajando para "evitar ese escenario en todo momento".

Por su lado, el portavoz de Cs, César Zafra, ha reconocido que no quieren "confinamiento total" y, por ello, asegura que están pidiendo a todas las administraciones que adopten todas las medidas posibles para "bajar la curva lo máximo posible".

Según ha explicado, el objetivo de Cs es que esa curva esté "por debajo del os 25 casos" pero ha vaticinado que si no consiguen con las medidas actuales que baje esa curva se verán abocados a "un confinamiento total en los siguientes meses" que "hay que tratar de evitar a toda costa".

Por último, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha indicado que espera que no se tenga que llegar a un confinamiento domiciliario en España, pero que para que esto no tenga que ocurrir "se deben tener las ideas claras y deben determinarse las acciones que han de hacerse y adoptar las medidas para tratar de que eso no pase".