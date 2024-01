Heredia (Más Madrid) es apercibido en Cibeles: "Parece que hablar está penado pero agredir no tiene consecuencias"

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid Álvaro Fernández Heredia ha sido apercibido dos veces por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, --al tercero podría ser expulsado de la sesión-- después de afirmar que "en el Parlamento de la palabra parece que hablar está penado pero, sin embargo, agredir a otros no tiene ninguna consecuencia".

En una comparecencia solicitada por Vox sobre las limitaciones de Madrid 360, Fernández Heredia ha subido al atril lamentando que lo hacía sin conocer "las reglas del juego" porque en el último Pleno ordinario "se vio cómo se realizó una agresión a un concejal y a un compañero y eso no ha tenido consecuencia alguna".

Ante el desconocimiento de cómo actuará Vox si no le gusta el posicionamiento de Más Madrid ante cualquier proposición, el edil de Más Madrid les ha lanzado que no les tienen miedo. "No les tenemos miedo. La verdad es que cuesta venir aquí a esta institución y tener que saber que las reglas del juego que este presidente (Fanjul) no defiende son las que son porque, lo único que tengo claro, es que el presidente de este Pleno, si ocurre algo, no va a hacer nada", ha manifestado.

Fanjul le ha llamado al orden por primera vez por no atenerse a la cuestión en debate, lo que ha sido contestado por Fernández Heredia calificándole de "guardaespaldas del alcalde, José Luis Martínez-Almeida" e ironizando al decir que lo que no fue capaz de hacer el presidente del Pleno en la sesión de diciembre "ahora lo va a hacer en diez minutos", en referencia a la expulsión.

"En este Pleno, que es el Parlamento de la palabra, parece que hablar está penado pero, sin embargo, agredir a otros no tiene ninguna consecuencia", ha manifestado, lo que le ha valido el segundo apercibimiento por parte de Fanjul.