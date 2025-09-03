Herido grave un operario tras caerse desde un andamio a nueve metros de altura en Madrid

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años ha resultado gravemente herido este miércoles después de precipitarse desde un andamio a nueve metros de altura mientras realizaba trabajos de reforma en la fachada de un edificio en el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Los hechos se han producido en torno a las 13.30 horas en la calle Virgen del Portillo de la capital, cuando el operario ha sufrido una caída que le ha provocado un traumatismo craneoencefálico severo, según han relatado desde el SUMMA 112.

Los sanitarios han atendido a la víctima en el lugar y tras lograr estabilizarle, le han trasladado en estado grave al Hospital Ramón y Cajal. Por su parte, la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de las investigaciones.