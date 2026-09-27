Hernández (Getafe) saca pecho de su gestión y de "tomar partido" por la vivienda, la diversidad y "la decencia política"

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, durante el acto de presentación de candidaturas del PSOE de Madrid para las elecciones municipales y autonómicas de 2027, en el Polideportivo Municipal Juan de la Cierva, a 27 de septiembre de 2026, en Getafe, Madri - Ricardo Rubio - Europa Press

GETAFE, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha sacado pecho este domingo de su gestión y de "tomar partido" desde que llegara a la Alcaldía en 2015 por la vivienda, la diversidad o "la decencia política".

Lo ha afirmado como anfitriona de la presentación de los candidatos del PSOE a las alcaldías en 2027 en el Polideportivo Juan de la Cierva, que ha contado con el secretario general del PSOE-M, Óscar López, además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Hernández ha reconocido que España está en "momentos que no son nada fáciles" para "plantar cara" y reivindicar los principios del PSOE, pero ha advertido de que en 2027 lo harán y que "nadie va a poder parar" al partido.

Antes de comenzar su intervención ha tenido un momento de recuerdo por el fallecido David Lucas, quien fuera secretario de Estado de Vivienda, alcalde de Móstoles y concejal de Gobierno en Getafe.

"Seguro David nos está mirando. Tenemos un compromiso con que todo su esfuerzo, todo su tesón, todo su trabajo, no vamos a permitir en ninguno de los casos que caiga en saco roto, sino vamos a seguir su ejemplo para seguir abriendo oportunidades para todos y todas y muy especialmente en materia de vivienda", ha garantizado la regidora.

Hernández ha explicado que a pesar de que este domingo se ha "apretado el botón" electoral de manera formal, este "es el del trabajo diario, de la gestión desde los gobiernos y las propuestas desde la oposición".

"Nos apetece esta nueva etapa, estos próximos ocho meses. Porque es una oportunidad magnífica de poder explicar las cosas, una oportunidad magnífica con una gran gestión, como siempre hacemos los socialistas allí donde gobernamos y con unas propuestas extraordinarias desde la oposición bajo el brazo, explicar modelos diferentes de gobernar", ha reivindicado la alcaldesa de Getafe.

Y este gobierno se basa, según ha planteado, en "tomar partido" y no tener "posturas equidistantes ante los graves problemas sociales". En este punto ha afirmado que desde los socialistas se ha tomado partido a favor de garantizar la vivienda digna, por no ceder "a ninguna empresa ni ningún fondo buitre", por climatizar los colegios, por "fortalecer los servicios públicos" y garantizar el Estado del Bienestar o por la diversidad.

Pero si en algo considera que tienen que tomar partido los socialistas madrileños con Óscar López a la cabeza es por la "decencia política" y a favor de una "forma diferente de gobernar basada en la ética política". "Muy diferente de la soberbia que se destila cada día en la Puerta del Sol", ha espetado la regidora.

Considera por ello que la victoria del PSOE en 2027 "no es solo un reto electoral", sino una "cuestión de emergencia social, emergencia democrática y de emergencia ética". "Contigo al frente, Óscar, hay que cerrar la etapa más negra que hemos tenido en esta región, que tiene el sello y la firma de Isabel Díaz Ayuso", ha lanzado Sara Hernández.

Una presidenta autonómica, ha proseguido Hernández, que se "compra un aticazo con dinero de todos por más de 6 millones" mientras una familia en el sur "necesita de dos salarios para poder pagar el alquiler al final de mes".

Es una labor, la de una victoria socialista, para la que ha pedido al presidente del Gobierno que continúe al frente de España para "poner pie en pared" ante la derecha y que "siga levantando la voz" cuando se hacen "manifestaciones basadas en el odio, el racismo o el machismo"

"Por eso compañeros el 23 de mayo a ganar. A ganar sin arrugarse. Sin miedo. Con la cabeza muy alta. A ganar para gobernar para la mayoría social", ha rematado Hernández poniendo en pie al Polideportivo.