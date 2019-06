Higueras se postula como sucesora de Carmena: “Quienes piensen que voy a renunciar a liderar su legado no me conocen”

Publicado 17/06/2019 11:17:27 CET

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La número dos de la candidatura de Más Madrid al Ayuntamiento, Marta Higueras, se postula como sucesora de la exalcaldesa Manuela Carmena, quien ha presentado hace escasas horas su renuncia al acta.

"Quienes piensen que voy a renunciar a liderar el legado de Manuela Carmena es que no me conocen", ha advertido Higueras en Twitter, una vía no muy habitual empleada por la edil.

Higueras subraya que cree "en un proyecto", Más Madrid, y "en la defensa de los derechos de los ciudadanos". "Por eso estoy en política", termina.

Esta misma mañana tendrá lugar la reunión del grupo municipal de Más Madrid, ha podido confirmar Europa Press. Servirá para cumplir con los plazos administrativos que marca el reglamento del Pleno, los cinco días hábiles desde la constitución de la Corporación para transmitir la configuración del grupo en cuanto a quién ostentará la portavocía, la portavocía adjunta y quién será el secretario o secretaria del grupo municipal.

La pasada semana la tres de la lista, Rita Maestre, abría la puerta a una portavocía coral. Destacaba la posibilidad de que el grupo se conforme con "una dirección y varias portavocías" y añadía que nadie tiene intención de sustituir a Carmena porque eso "sería ridículo y osado".