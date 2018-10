Hita quiere repetir como alcalde de Arganda porque su proyecto "no se ha desarrollado en su totalidad"

Publicado 22/07/2018 11:30:20 CET

ARGANDA DEL REY, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, quiere repetir como candidato del PSOE y como regidor de la localidad para las próximas elecciones municipales de 2019 porque su proyecto "no se ha desarrollado en su totalidad".

En una entrevista con Europa Press, Hita ha manifestado que optará a la reelección como dirigente de su partido en Arganda. "Me someteré a un proceso de primarias, que será en octubre", ha explicado. Del mismo modo, pretende repetir como alcalde de la localidad porque "el proyecto socialista todavía no se ha desarrollado en su totalidad".

"Creo que un proyecto no se puede desarrollar en cuatro años", ha indicado, para añadir que, de hecho, en el caso de que la formación le ofreciesen un puesto en PSOE de la Comunidad, continuaría en la localidad. "Me debo a los vecinos de Arganda, estoy muy orgulloso de ser alcalde de este municipio y cuando sea alcalde de Arganda en la próxima legislatura aquí estaré con mis vecinos y nunca me iré a ningún otro sitio", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que los candidatos del PSOE para las elecciones municipales se elegirán pasado el verano. "A partir de octubre vamos a iniciar el proceso de candidatos para los municipios de la Comunidad de Madrid, es el proceso normal de los socialistas y todos serán de magnífica calidad", ha expresado Hita.

En cuanto al Consistorio de la capital ha afirmado que van a buscar "al candidato para recuperar el Ayuntamiento de Madrid" mientras que respecto a las elecciones regionales, el edil se muestra "muy optimista" con los resultados que pueda obtener el ya candidato a la Presidencia de la Comunidad, Ángel Gabilondo.

"Sin duda va a ser presidente en mayo de 2019, hay encuestas y datos que avalan que el PSOE resurge con fuerza en los aspectos electorales", ha concluido.