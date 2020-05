El Hospital de Guadarrama da el alta a una paciente de 97 años

GUADARRAMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Guadarrama ha dado el alta a una mujer de 97 años, el mismo día de su cumpleaños, después haberse curado de Covid-19 y superar la enfermedad.

Según han informado a Europa Press fuentes del centro sanitario, la paciente, Felicidad Díaz, permaneció ingresada en el hospital después de ser trasladada desde el Hospital de Móstoles.

Su alta se tramitó este jueves 7 de mayo, coincidiendo con su 97 cumpleaños, por lo que el personal sanitario la felicitó en su habitación y le comunicó que tras su recuperación se procedía a darle el alta.

En declaraciones a Europa Press, Felicidad ha asegurado estar muy "contenta" por su recuperación y ha agradecido al personal del hospital el trato que han tenido con ella.

"Para mi fue una alegría. Gracias a Dios estoy muy bien en lo que cabe. Me han tratado muy bien. Yo he estado pocos días, y en pocos días me he curado. Yo ya iba mejor. Ya no estaba tan mala como había estado antes", ha añadido.

La paciente ha destacado lo "bien" que se encuentra y la "alegría" que siente por su recuperación. Además, ha resaltado que se ha sentido "muy querida" y "apreciada" por el personal del hospital.

En cuanto a cómo ha pasado la enfermedad ha señalado que "con mucha paciencia" y "con mucha tranquilidad" y "pidiendo a Dios y todos los santos benditos que me ayudaran".