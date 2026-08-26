Los hospitales madrileños necesitan donaciones urgentes de sangre de los grupos '0+', 'AB-' y 'B-'

Archivo - Archivo.- Una persona durante el maratón de donación de sangre - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones de sangre para recuperar las reservas este verano, con los grupos '0+', 'AB-' y 'B-' en alerta roja para su donación urgente.

Las reservas de estos tres grupos sanguíneos han caído por debajo del nivel óptimo y se llama a su donación urgente, igual que los grupos 'A+', 'A-' y '0-', aunque en este caso se llama a donar en los dos o tres próximos días.

Por su lado, los grupos 'AB+' y 'B+' presentan niveles normales, aunque se pide donar con cierta regularidad, ha recordado el Centro de Transfusión en redes sociales.

Se requiere de 900 donaciones diarias para garantizar la actividad y abastecer de componentes sanguíneos a los 70 hospitales de la región. Las necesidades son constantes en las urgencias, transfusiones para sus tratamientos, intervenciones quirúrgicas, trasplantes y atención ante accidentes, hemorragias o quemaduras.

LA DONACIÓN, UN PROCESO SENCILLO

La sangre no se puede fabricar y no puede sustituirse por ningún otro recurso. Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede realizar cada 8 semanas, siempre y cuando no se haga más de 4 veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres y de 3 en el de las mujeres.

Además del Centro de Transfusión, situado en la avenida de la Democracia s/n, esquina con la Avenida de las Comunidades de la capital, el ciudadano que desee realizar este gesto cuenta con las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar en la web comunidad.madrid/donarsangre.