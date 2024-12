Hostelería Madrid reconoce el trabajo de 25 bares, tabernas, restaurantes y cafeterías de la región

Agradece la "gestión valiente" de Ayuso durante la pandemia y por defender las empresas "contra viento y marea"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hostelería Madrid ha celebrado este martes la primera edición de los Premios Lito, unos galardones que "destacan" el trabajo en sala de los bares, tabernas, restaurantes y cafeterías de la región y ha reconocido la labor de 25 locales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido estos premios que se han celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde ha subrayado que los locales "son cultura, turismo e inversión".

En este sentido, Ayuso ha lamentado que "muchos no entiendan lo que dan los restaurantes y bares", pero ha recalcado que "la inmensa mayoría de los españoles lo hacemos, así como ciudadanos que vienen desde otros rincones del mundo a vivir en la región".

Antes de la entrega de los galardones, el presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio, ha subrayado que el sector "tendrá siempre una deuda de gratitud con la presidenta por su gestión valiente durante la pandemia y la defensa de nuestras empresas contra viento y marea en momentos tan desesperados".

Durante su intervención, Aparicio ha remarcado que estos galardones son "un tributo" a todos los profesionales madrileños de barra y sala que "cada día atienden" en los 29.000 bares, cafés, tabernas, restaurantes de la región.

"Estos premios están dirigido a todos ellos, sin distinción, porque sin su trabajo y compromiso no existe experiencia gastronómica y porque esta es una profesión maravillosa que es básicamente trato, atención y servicio de personas hacia personas", ha defendido.

AGRADECE EL "ESFUERZO" DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

Según ha explicado, los premios llevan el nombre 'Lito' en referencia al paño blanco o de color que los camareros usan para servir los platos a los comensales. También vale para resguardar la mano del calor que desprenden algunos de los platos, así como para limpiar pequeñas manchas o imperfecciones antes de servirlos.

Asimismo, Aparicio ha agradecido "el esfuerzo" de los empresarios del sector porque "ellos han permitido que los profesionales desarrollen su talento y su capacidad". "Son sus embajadores y la imagen amable y atenta de los establecimientos capaces de mejorar cualquier producto con empatía y trato personal", ha recalcado.

El presidente de Hostelería Madrid ha recordado también a las víctimas y afectados por la DANA, así como a los "miles de trabajadores" que han perdido su trabajo "en los 1.400 establecimientos de hostelería afectada".

"Cientos de locales ya no van a volver a abrir y otros muchos no tienen ni siquiera fecha prevista para hacerlo. Esta tragedia no puede caer en el olvido porque se han perdido vidas humanas y destruido proyectos de vida. La reconstrucción va a ser muy larga y costosa y esa llama de solidaridad surgida al inicio de la catástrofe en toda España no puede ni debe apagarse", ha pedido.

LOCALES PREMIADOS

Bodegas Rosell (General Lacy, 14), Casa Alberto (Las Huertas, 18), Casa Sotero (José Castán Tobeñas, 1), Cervecería Thomas (Rufino Blanco, 1), Taberna La Mina (General Álvarez de Castro, 8), Josma (Betanzos, 3, Alcorcón), Neotaberna Restaurante Mayser (Sambara, 95), Shift Public House (Cardenal Cisneros, 11), Taberna Bodegas Ricla (Cuchilleros, 6) y Zalamero (Narváez, 67) han ganado en la categoría 'Barra'.

Por otro lado, Camden Coffe Roasters (Plaza de la Constitución, 7, Velilla de San Antonio), Plein Café & Deli (C/ Veneros, 2, Majadahonda), Pum Pum Café (Tribulete, 6) y The Fix (Luisa Fernanda, 15) han recibido el premio por el mejor servicio en la categoría 'Cafetería'.

En la categoría 'Restaurante' han sido elegidos Barrutia y El 9 (Santa Teresa, 9), Berria Wine Bar (Plaza de la Independencia, 6), Casa Benigna (Benigno Soto, 9), El Toque (El Plantío, 76, Majadahonda), La Mi Venta (Plaza de La Marina Española, 7), La Nunuka (Libertad, 13), Asador de Aranda La Tahona (Poeta Juan Maragall, 21), La Txitxarrería (Francia, 6, Pozuelo), Los Montes de Galicia (Azcona, 46), Farah (Carrera de San Francisco, 12) y Santé (Avda. del Dos de Mayo, 1, Leganés).

Por otro lado, Miguel González, del Restaurante El Bierzo y José Luis Izuel, presidente de Hostelería España han recibido los primeros Lito de Honor a su trayectoria profesional y por su trabajo en la mejora del sector. Los dos han recibido un gran aplauso por parte del público.