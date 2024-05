El III Piano City reúne del 7 al 9 de junio a 70 músicos en torno a clásicos, jazz, flamenco y piezas originales

Los pianos de cola se desplegarán del 7 al 9 de junio en distintos puntos de la capital para ofrecer 62 conciertos gratuitos



MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Piano City Madrid volverá a llenar de música en vivo las calles y los espacios culturales de la capital en su tercera edición, que se desarrollará durante los días 7, 8 y 9 de junio con la participación de en torno a 70 músicos que interpretarán al piano clásicos, jazz, flamenco y piezas originales en los 62 conciertos gratuitos programados en diez puntos de la capital.

Así lo ha avanzado este miércoles la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, en la presentación de este festival internacional celebrada en CentroCentro, acompañada del director artístico de Piano City, Carmelo DiGennaro.

Durante el acto, DiGennaro ha señalado que el evento vuelve a la capital como una "fiesta de la música", que homenajeará a Europa con la participación de artistas de distintas nacionalidades, reconocidos y jóvenes promesas, entre los que se pone de manifiesto una destacada presencia femenina y un amplio rango de edades, desde 16 hasta 60 años.

El músico Andrei Marcos Dradici ha sido el encargado de poner el toque musical en el Auditorio Caja de Música con 'El Pájaro de Fuego', de Stravinsky, seguido de María Parra, que amadrina esta tercera edición del festival en la que participará por primera vez el pianista alemán del que nació el proyecto, Andreas Kern.

Por su parte, la delegada de Cultura ha destacado la colaboración pública-privada a la hora de poner en marcha este tipo de proyectos que "ponen la cultura al alcance de todos".

"Es importante dar a conocer las distintas formas del arte. Hay gente que nunca ha podido escuchar un piano en directo. A estas personas va dedicada esta iniciativa. El objetivo es conseguir que todos disfruten de la música, pero especialmente a estas personas, que igual no sabían que les gustaba la música y gracias a los conciertos gratuitos se dan cuenta que les gusta", ha subrayado.

DIEZ LOCALIZACIONES Y NUEVOS ESCENARIOS

Piano City Madrid arrancará el 7 de junio en el auditorio de CentroCentro, con un homenaje a la cultura europea de la mano de la pianista española Susana Gómez Vázquez, que presenta su nuevo proyecto 'Hermanas de la luna', dedicado a mujeres compositoras, más y menos conocidas.

La seguirán Paulo Pacheco, protagonista de una velada portuguesa de música romántica y contemporánea, y el pianista italiano Roberto Prosseda, que vuelve a Madrid para rendir homenaje al gran Ennio Morricone. A continuación, los pianos de cola se desplegarán por otros espacios al aire libre, teatros y auditorios de centros culturales.

En concreto, las teclas sonarán en esta tercera edición en Condeduque (Conde Duque, 11), Residencia Embajada de Argentina (Fernando El Santo, 13), Goethe Institut de Madrid (Zurbarán, 21), Club Matador (Jorge Juan, 5), Centrocentro (Plaza de Cibeles, 1), Teatro Albéniz (La Paz, 11), Serrería Belga (Alameda, 15), Cuesta de Moyano (Claudio Moyano), Invernadero de Arganzuela (Chopera, 10) y Matadero (Legazpi, 8).

De esta forma, Piano City Madrid cuenta este año con nuevos escenarios como el Teatro Albéniz, en el interior del UMusic Hotel, que albergará ocho conciertos en las mañanas del sábado 8 y del domingo 9 de junio.

Asimismo, madrileños y visitantes tendrán la oportunidad de descubrir el palacete de los Marqueses de Argüeso, en el barrio de Almagro, que desde el año 1957 alberga la residencia oficial del Embajador de Argentina en España. El sábado 8, por la tarde, abrirá sus puertas para presentar un recital de Silas Bassa, pianista y compositor argentino afincado en Paris. Esta edición también llevará la música del piano al Club Matador.

JAZZ, FLAMENCO, RITMOS LATINOS, CLÁSICOS Y ORIGINALES

Los cerca de 70 músicos que participan en Piano City interpretarán piezas de distintos géneros que irán desde clásicos, jazz, flamenco, latinos y piezas originales.

Así, en el espacio de la Plaza Central en Matadero se montará el Escenario Plenitude, que el sábado 8 se convertirá en una fiesta de jazz, mezclado con flamenco y ritmos latinos. A los pianistas españoles Pablo Rubén Maldonado y Chico Pérez se sumará la afamada intérprete cubana Marialy Pacheco, que por la tarde del mismo día tocará previamente en Conde Duque.

El domingo, el protagonista absoluto en Matadero será The Art of the Trio, formado por el pianista Mario Fierro, junto a Alejandra López al contrabajo y Pier Bruera a la batería, que presentará Inicio, proyecto con músicas originales.

El valenciano Alex Conde se exhibirá en una noche de jazz flamenco, con Pablo Martín Caminero al bajo y Micha Olivera a la batería. Cerrará la velada María Parra con su Trio (Miguel Rodrigañez al bajo y Gonzalo Maestre a la batería) que presentará Intuition, su última grabación.

Además, quien acuda al Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, el sábado 8 de junio por la tarde, podrá disfrutar de algunos diálogos entre dos teclados. El dúo Scarbó, formado por Laura Sánchez y Cristina Lucio Villegas, propone Danzas del sur. Tango, Brasileira y Vito, con la música de Astor Piazzolla.

Más clásico y contemporáneo es el programa del Eclectic Piano Dúo, formado por José Ramón García y Francisco Fierro, que quieren ofrecer una experiencia renovada del concierto como espacio de creación e improvisación, tocando páginas de Rachmaninov y Copland. En este sentido también destaca la propuesta de Mario Prisuelos y Federico Lechner; una lectura inédita, entre clásica y jazz, del repertorio del compositor rumano Giorgy Ligety.

MÚSICAS AVANZADAS Y JÓVENES TALENTOS

Por su parte, el Espacio Cultural Serrería Belga acogerá, entre el 8 y el 9 de junio, nueve conciertos que mezclan el piano clásico con la electrónica y el video, "abriendo nuevas fronteras en la expresión musical".

En concreto, este año presentarán sus proyectos Mario Viñuela y Álvaro Corrochano, artistas españoles, a los que se suma Sofia Comas, original intérprete y performer canadiense afincada en España. A ellos se añaden las propuestas de la costarricense Sofi Páez y de los italianos Alessandra Toni, Alberto Vescovi y Giulio Fagiolini.

Además, volverán los conciertos en el magnífico entorno botánico del Invernadero de Arganzuela, entre plantas y fuentes, y volverá también la matinée de la Cuesta de Moyano, con música en vivo delante de las casetas de los libreros. Para amenizar la mañana al público que frecuenta esta histórica calle madrileña habrá también un concierto dedicado a Ludovico Einaudi, a cargo de Esther Toledano.

Finalmente, esta "fiesta de la música" se presenta como un gran escenario para dar a conocer a los jóvenes talentos del piano. Estarán, entre otros, Carla Román Vázquez, ganadora de la Beca Yamaha 2024, y el italiano Lorenzo Luiselli, ambos nacidos en 2008 y ambos interpretes del repertorio clásico. En este sentido, también participarán alumnos de la Escuela de Música Reina Sofía, así como del Centro superior de enseñanza musical Katarina Gurska.