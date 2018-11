La Ingobernable critica que Carmena "indemnice a la corrupción" y use la Biblioteca de Mujeres como "lavado de cara"

Publicado 06/11/2018 12:49:29 CET

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los moradores del edificio okupado de La Ingobernable ha criticado al Ayuntamiento de Madrid por pretender "indemnizar a la corrupción" pagando a los dueños del edificio en el que se encuentran, la fundación Ambasz, por romper el convenio; al tiempo que consideran que la idea de dar espacio allí a la Biblioteca de Mujeres es "un lavado de cara".

La Ingobernable ha convocado esta mañana a diversos colectivos, como Ecologistas en Acción, plataformas feministas y a favor de la vivienda pública, una petición que hicieron extensible al Consistorio matritense(como así hicieron en una carta que les enviaron) para hablar del futuro de este inmueble, situado en las confluencias del paseo del Prado con la calle Gobernador.

"Sin embargo, el Ayuntamiento no ha acudido al a reunión de hoy, por lo que no reconoce a La Ingobernable como agente político y se sitúa por encima de todos los colectivos que han venido. Así no cumple el mandato con el que se presentó (Ahora Madrid) a las elecciones, el de gobernar escuchando", ha manifestado Pablo a los medios.

Además, ha dicho que de esta manera actúa de forma "unilateral" y "no está favoreciendo la resolución de un conflicto político, que se resuelve la forma política".

Por otro lado, el portavoz del denominado Centro Social de Comunes ha criticado la posible indemnización a la Fundación Ambasz "sin que haya habido una investigación" cuando el convenio firmado con el anterior Gobierno municipal "obedece a dinámicas de corrupción y liberales". "No entendemos cómo se puede indemnizar algo que es fruto de la corrupción. Estaremos atentos a cómo se va a proceder", han avisado.

Por su parte, Esther, otra de los portavoces de La Ingobernable, ha criticado que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, anunciara hace unos días el plan de usos de este edificio municipal, entre ellos que albergaría un archivo bibliotecario histórico feminista, "sin contar con ellos".

"Nos parece una torpeza tratar de enfrentar a unos movimiento sociales contra otros con el fin de desalojar este proyecto. No hemos sido consultados, la decisión ha sido tomada de manera unilateral, por lo que hablaremos con el tejido social a ver qué pasa", ha dicho.

Los miembros del edificio no saben dónde pretende el Ayuntamiento colocar esta biblioteca, por lo que considera que se trata de un "lavado de cara" del Consistorio, que en estos tres años y medio "no se han involucrado y no han hecho absolutamente nada contra la cultura del pelotazo y ha preferido pagar a este señor que abrir un debate público sobre este tipo de espacios". "Nuestra intención es seguir estando aquí", ha concluido Esther.