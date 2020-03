Inspectores llamarán desde mañana a todas las residencias madrileñas para controlar los casos

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Inspectores de la Comunidad de Madrid llamarán desde mañana jueves todas y cada una de las 500 residencias de mayores de la región, públicas, privadas y concertadas, para conocer la situación real de todas ellas, los casos de coronavirus, las personas aisladas y el número de fallecidos.

El objetivo, según ha avanzado el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero en una entrevista a la cadena Ser recogida por Europa Press, es "poder ser capaces de reaccionar y que no se produzcan situaciones que cambien de la noche a la mañana en las residencias y no se pueda reaccionar". Así, contarán con una información cada semana actualizada con datos desde las propias residencias.

El consejero, que ha dado el pésame a los familiares de los residentes en geriátricos que han fallecido por Covid-19, ha afirmado que se está viviendo una situación "de mucha emergencia, información y mucho caos". Y ha reconocido que posiblemente hubo en error de comunicación en la residencia Monte Hermoso, donde han muerto al menos 17 ancianos, y a los familiares no se les ha dado mucha información.

"ES DESGRACIADAMENTE NORMAL QUE LOS MUERTOS PROVENGAN DE LAS RESIDENCIAS"

Reyero ha subrayado que "le importan mucho las mayores" y que por eso "desde el minuto uno tomaron decisiones acertadas". "Tenemos que conseguir que el virus no entre en esta residencia, donde hay personas con patologías y son sensibles a esta enfermedad", ha recordado.

Respecto al número de muertos por coronavirus que ya acumulan las residencias, el titular regional de Políticas Sociales ha confirmado que es "la situación que se avecina, dentro y fuera de la Comunidad de Madrid". "Es el escenario al que nos encaminamos. Si hay 400 fallecidos, la mayoría tienen el perfil de nuestros residentes. Es desgraciadamente normal que el número de fallecidos prevengan de las residencias y tenemos que poner todos los medios para protegerlos, por supuesto", ha dicho.

Alberto Reyero también ha admitido que faltan equipos de protección individual (EPI) sanitaria en residencias y geriátricos, "un clamor popular en toda España".

A FAVOR, DE QUE SE HAGAN MÁS PRUEBAS A TRABAJADORES Y A INTERNOS

"Las están pidiendo todos los sectores, organizaciones y comunidades, porque los trabajadores necesitan esos EPI para poder continuar trabajando. Lo reclamamos en su momento a la Consejería de Sanidad, ahora al Ministerio. Me consta que todo el mundo está haciendo todo lo posible para que llegue a las residencias. En el mercado no hay, pero no van a tardar mucho en que lleguen. Sin esos EPI es muy difícil atender con seguridad y contener el contagio. Necesitamos esos equipos de forma perentoria y lo estamos reclamando por activa y por pasiva", ha reiterado.

Por último, el consejero se ha mostrado partidario de que se hagan cada vez más pruebas a trabajadores sanitarios y de residencias y a internos. "Ojalá tengamos test rápidos a disposición para permitir detectar si hay personas contagiadas para ver si eso contribuye a frenar la enfermedad. Ha habido países como Corea que optó por esa medida y la cosa ha funcionado bien", sostiene.