Restablecida la circulación de Cercanías entre Getafe Centro y Parla tras un incendio próximo a la vía

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de Cercanías entre las estaciones de Getafe Centro y Parla ha quedado restablecida este miércoles a las 17.20 horas después de que un incendio declarado en las inmediaciones de las vías obligara a interrumpir el servicio.

Así lo ha trasladado Adif en una publicación en su perfil oficial en redes sociales, donde ha señalado que los trenes de la línea C-4 recuperan sus frecuencias de paso de manera gradual.

El incendio se ha originado próximo a la vía pero es ajeno a la infraestructura en Getafe Sector. Una vez se ha recibido el aviso de que ya no estaba cerca de la vía, se ha optado por restablecer la circulación en ambos sentidos.