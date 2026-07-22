Restablecida la circulación de Cercanías entre Getafe Centro y Parla tras un incendio próximo a la vía

Tren de Cercanías de Madrid
Tren de Cercanías de Madrid- RENFE
Europa Press Madrid
Actualizado: miércoles, 22 julio 2026 17:49
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MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La circulación de trenes de Cercanías entre las estaciones de Getafe Centro y Parla ha quedado restablecida este miércoles a las 17.20 horas después de que un incendio declarado en las inmediaciones de las vías obligara a interrumpir el servicio.

   Así lo ha trasladado Adif en una publicación en su perfil oficial en redes sociales, donde ha señalado que los trenes de la línea C-4 recuperan sus frecuencias de paso de manera gradual.

   El incendio se ha originado próximo a la vía pero es ajeno a la infraestructura en Getafe Sector. Una vez se ha recibido el aviso de que ya no estaba cerca de la vía, se ha optado por restablecer la circulación en ambos sentidos.

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