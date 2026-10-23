Intervenidos más de 14.700 kilos de cobre robado en dos centros de gestión de residuos en Fuente el Saz y Alcobendas

Imagen de archivo de cables de cobre incautados por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido más de 14.700 kilos de cable de cobre en bruto en dos centros de gestión y recuperación de residuos metálicos de Fuente el Saz de Jarama y Alcobendas, en el marco de un dispositivo desarrollado entre junio y octubre en la Comunidad de Madrid contra el robo y la receptación de metales.

Las actuaciones, que han incluido más de 25 inspecciones en establecimientos del sector, se han saldado con 29 personas detenidas e investigadas, según ha informado este viernes la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en un comunicado.

En el centro de Fuente el Saz de Jarama, los agentes intervinieron 1.057 kilos de cable de cobre en bruto y otros 469 kilos de cobre pelado. El establecimiento quedó precintado y clausurado de forma cautelar. En el segundo centro, ubicado en Alcobendas, se localizaron otros 13.695 kilos de cable en bruto y 283 kilos de cobre triturado.

El dispositivo se ha centrado tanto en identificar y detener a los presuntos autores materiales de las sustracciones como en localizar los canales utilizados para introducir los materiales robados en los circuitos legales de comercialización. Las investigaciones han abarcado el cobre, los catalizadores de vehículos y otros metales de elevado valor económico.

La Guardia Civil ha señalado que las intervenciones han permitido recuperar material sustraído en infraestructuras eléctricas, redes de telecomunicaciones, instalaciones industriales, explotaciones agrícolas y obras de construcción.

Estos robos pueden provocar interrupciones en suministros esenciales, afectar a servicios públicos y generar riesgos para la seguridad de las personas, según ha advertido el Instituto Armado.