intu Xanadú acoge una campaña para visibilizar y dar voz a los enfermos de Alzheimer

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú pondrá en marcha por tercer año consecutivo la campaña 'Imagínate quedarte en blanco y...', una iniciativa que forma parte de la campaña impulsada por CBRE con motivo del Día Mundial del Alzheimer que celebra el 21 de septiembre para concienciar sobre esta enfermedad.

Dirigida tanto a afectados como al resto de visitantes, el objetivo de esta iniciativa es sensibilizar, concienciar, informar y formar sobre una de las enfermedades que mayor incidencia tiene en la población mayor de 65 años, así como ofrecer ayuda y asesoramiento a quienes la padecen y a sus familias, ha indicado en un comunicado.

Así, el jueves 19, la neuropsicóloga Aldara Pérez-Olivares ofrecerá a partir de las 10.00 horas una charla informativa en 'ágora' --la zona de ocio y restauración de intu Xanadú-- para ayudar a difundir información y conocimiento sobre una enfermedad que, a pesar de su prevalencia, sigue siendo desconocida en muchos aspectos para gran parte de la población.

Además, los días 18 y 19 de septiembre, un grupo formado por enfermos de Alzheimer, familiares, expertos y representantes de la Asociación Alois Alzheimer, AFA Alcorcón visitarán Atlantis (el acuario interactivo de intu Xanadú). El objetivo de este tour es ofrecer planes de ocio dirigidos a este colectivo, y realizar actividades que les ayuden a mantener la mente activa para retrasar el avance de la enfermedad, y favorecer la estimulación cognitiva de estos pacientes.

Como parte también de la campaña, los visitantes se irán encontrando carteles en blanco ubicados por el complejo comercial en los que podrán leer frases como como 'Imagínate quedarte en blanco y no saber dónde estás', 'Imagínate quedarte en blanco y no recordar a qué planta vas', 'Imagínate quedarte en blanco y no reconocerte' o 'Imagínate quedarte en blanco y no recordar lo que has venido a preguntar'.

El objetivo es impactar de manera visual a quien lo lee y concienciar sobre algunas de las dificultades cotidianas que provoca el Alzheimer por culpa de la falta de memoria y el olvido. Esta iniciativa se enmarca dentro de 'Compromiso intu Xanadú', un plan de acción puesto en marcha por el complejo madrileño para generar un impacto positivo en la comunidad de su entorno y contribuir al bienestar social a través de la colaboración y compromiso con las personas y organizaciones locales.

La campaña se llevará a cabo además en 47 centros comerciales y 16 oficinas de España y Portugal, así como en 148 centros comerciales y 32 oficinas de quince países europeos como parte del programa 'Caring for Communities' de CBRE.