Investigan como posible caso de violencia de género la muerte de una mujer octogenaria en San Sebastián de los Reyes

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este lunes como un nuevo caso de violencia de género la muerte de una mujer de 88 años a mediados de la semana pasada en su domicilio en San Sebastián de los Reyes, donde también apareció muerto su marido.

Según ha señalado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, una cuidadora del matrimonio es quien encuentró en la vivienda el cuerpo sin vida del hombre, que presentaba señales compatibles con un posibles suicidio, mientras que la mujer agonizaba en el dormitorio.

Finalmente, la mujer terminó falleciendo víctimas de las heridas, según ha destacado Martín en declaraciones a los medios desde Vallecas, donde ha realizado un recorrido por el bulevar de Peña Gorbea junto a la Policía Nacional para conocer los resultados del dispositivo especial de seguridad desplegado en la zona.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de septiembre, y no constan denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado. Con esta son ya 37 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año.

Martín ha hecho un llamamiento para "aprovechar todos los recursos" al alcance para luchar contra la violencia de género "en cualquiera de sus expresiones", incidiendo en que aún hay una treintena de municipios en la región que, por decisiones "absolutamente incomprensibles e injustificadas de sus alcaldes", aún no forman parte del sistema VioGén de seguimiento de víctimas de violencia de género.

"No logramos llegar desafortunadamente hasta cada situación, y por eso es imprescindible el llamamiento al conjunto de la sociedad para hacer todo lo que esté en nuestra mano para dar soluciones y tratar de terminar con esta barbarie lo antes posibles", ha remachado Martín.