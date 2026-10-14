El IPC subió al 5,3% en la Comunidad de Madrid en septiembre y encadena cinco meses de escalada

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MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió 6 décimas hasta el 5,3% en Madrid en septiembre en tasa interanual , según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadenan cinco meses de subidas en Madrid. En términos mensuales, la inflación en Madrid aumentó un 0,9%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,8%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos transporte, un 11,5% más que en septiembre de 2025 (+1,9 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,9% (-1,7 puntos).

Por su parte, restaurantes y servicios de alojamiento marcan un 5,7% (+0,9 puntos) y actividades recreativas, deporte y cultura, un 4% (+3,2 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,1% (+0 puntos) ; enseñanza, un 2,1% (-0,5 puntos); sanidad, un 2,6% (+0 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 2,8% (-0,1 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,6 puntos su tasa interanual, hasta el 4,9%.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla - La Mancha (5,5%), Galicia (5,5%) y Cantabria y Castilla y León (5,4%). En el lado contrario se situaron Canarias (4,4%), Aragón (4,4%) y Asturias y Catalunya(4,5%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Extremadura (+1,1%), Navarra (+1,1%) y Castilla - La Mancha (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Euskadi (+0,5%) Catalunya (+0,5%) y Aragón (+0,5%).