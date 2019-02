IU marca como plazo el día 15 para lograr candidatura única y mantiene parar la operación Chamartín como eje necesario

Publicado 05/02/2019 13:56:18 CET

Abre la posibilidad a que haya dos listas: "La unidad puede ser antes o después de las elecciones"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

IU Madrid se ha marcado el plazo del 15 de febrero, día de su asamblea político-social, su órgano de mayor rango entre asambleas, para intentar "desbloquear" una posible candidatura conjunta de la izquierda más allá del PSOE, aunque sigue manteniendo como elemento necesario para lograrlo la paralización de la operación Chamartín por parte del Ayuntamiento.

Tras una reunión que ha mantenido la Colegiada de IU Madrid esta mañana, el responsable de relaciones políticas de IU Madrid, Álvaro Aguilera, ha afirmado que ese día llevarán a la asamblea los acuerdos que logren con bases concretas con los diferentes actores porque "queda poco tiempo". Y es que defiende que ninguna organización puede retrasar con sus tiempos la creación de candidaturas porque para la ciudadanía "es imperiosa una respuesta política de clarificación".

"No podemos continuar en una incertidumbre permanente que nos permita hablar de política, de las barbaridades que ha hecho el PP en la Comunidad, que a la chita callando se diluyen en esta situación y que son lesivas. Nos hemos marcado el 15 de febrero, con respeto a las otras organizaciones, a sus tiempos, pero hay que dar una respuesta a una situación que se ha enmarañado", ha destacado.

Aguilera ha planteado la posibilidad de que finalmente haya dos candidaturas a la izquierda del PSOE que se presenten tanto a la Alcaldía de Madrid como a la Presidencia regional y ha manifestado que "la unidad puede ser antes o después de las elecciones". "No es el punto de partida, pero si eso se produjera los enemigos no está en la mesa de la reunión, sino el frente reaccionario que se avecina por la derecha. Vamos a trabajar porque no sea así y desde una firmeza política", ha adelantado.

Precisamente con el equipo de Errejón y con Equo y Anticapitalistas hablaron ayer de la idea de "trascender cada vez más los espacios políticos" de los partidos, abriéndolo a organizaciones sociales y sindicales, "y que sume más". "Y en eso vamos a trabajar, en hacer algo lo más amplio posible para concitar. Tenemos que arrancar de la abstención a mucha gente. A las elecciones de mayo hay que ir con el voto entre los dientes y recuperar para la base madrileña lo que responden a los ciudadanos y no a la banca", ha añadido.

Por su parte, el candidato de IU Madrid a la Alcaldía y tercer teniente de alcalde de la capital, Mauricio Valiente, ha señalado que la situación actual "requiere escuchar y trabajar conjuntamente y construir una apuesta política basada en lo programático".

"Estamos en un momento muy importante para el conjunto de los que defendemos un cambio en profundidad. No estamos conversando para ver qué números ocupamos en la listas, sino que estamos construyendo una propuesta política necesaria, con elementos de cambio real ante la situación que vivimos en la Comunidad de Madrid", ha añadido.

Valiente se ha alegrado de que ayer se reunieran, a convocatoria de IU, miembros de Equo, Más Madrid y Anticapitalistas para intentar conformar una candidatura conjunta de la izquierda más allá del PSOE, aunque no se llegaron a acuerdos claros. De hecho, no acudieron miembros de la gestora de Podemos Comunidad de Madrid, aunque según IU comparten el documento presentado ayer y hablarán los próximos días.

"Nos alegramos de que el conjunto de las fuerzas políticas, en un contexto difícil, hayan aceptado transitar este camino político", ha dicho el edil, que considera que el documento marco que puso encima de la mesa ayer Izquierda Unida es "un gran paso" para articular un programa "plural" para "cambiar la Comunidad y el conjunto de los ayuntamientos".

Por su parte, la portavoz y candidata de IU a la Presidencia regional, Sol Sánchez, ha manifestado que lo que ha pretendido su partido con el documento presentado ayer es "desde la humildad pero desde el conocimiento de ser una organización estructurada que está trabajando desde cada barrio, poner una propuesta que fuera autoprogramática, metodológica y democrática para construir en torno a ella un programa y una confluencia lo más amplia posible, que es lo que está demandando la ciudadanía en este momento".

"Vivimos un auge reaccionario y los derechos de la clase trabajadora son los que están en juego en ese momento y en ello defendemos las máximas fuerzas posibles. La gente estaba cansada de ver cómo se estructuraban diferentes organizaciones, por lo que vamos a hablar de los problemas de Transporte, si los ciudadanos van a tener un médico por la tarde y qué contenidos vamos a dar para solucionarlo. Eso lo hemos puesto encima de la mesa para salir del bucle en el que estábamos. Hay que empezar a hablar de la política en mayúsculas, que es lo que afecta a la vida de la gente en estos territorios. Eso es lo que se hizo ayer", ha resumido.

En la misma línea, el responsable de relaciones políticas de IU Madrid ha destacado también que "es el momento de hablar de política y la ciudadanía lo que espera son propuestas concretas que transformen la realidad contra el dolor de la crisis en que vivimos". Además, ha aseverado que el documento presentado ayer, que gira en torno a 10 puntos programáticos y estratégicos, tiene un sentido "fundacional".

"Ayer iniciamos un proceso político y ahora toca construir, reunirnos con agentes sociales, con el movimiento obrero y otras plataforma y es el objetivo. Paralelamente a eso hay que ir trabajando en solucionar los municipios lo más amplias posibles y también en ampliar ese documento y ampliar y fortalecer el espacio 'Hacer Madrid', y a partir de ahí sacar un programa de mínimos de transformación de la región", ha añadido.

Aguilera apuesta por hablar de propuestas políticas y por la "democracia" a la hora de construir las candidaturas, que no se configuren por acuerdos de las cúpulas de los partidos, sino por la participación de la gente, que continúen después de las elecciones. "IU es un elemento de nexo común", ha dicho.

FRENAR LA OPERACIÓN CHAMARTÍN "NO ES UNA LÍNEA ROJA"

Preguntado por su petición de paralizar la operación Chamartín como condición para confluir, el responsable de IU ha afirmado que no se trata de poner líneas rojas, sino de hacer propuestas políticas. "Queremos unir en torno a bases materiales. Y por eso lo que planteamos ayer son propuestas. El documento es enormemente claro y la idea es que todos los actores puedan plantear incorporaciones y en cuestión de eso tomaremos decisiones", ha agregado.

Aguilera cree que la auditoría del ahora llamado Madrid Nuevo Norte planteada por algunos miembros de Podemos es "un elemento que puede ser interesante, previa a esa paralización". Asimismo, ha recordado que existe una denuncia de Ecologistas en Acción al respecto y que los vecinos ya actores sociales tienen mucho que decir de un proyecto que afecta a un millón de metros cuadrados de la ciudad. "Es de puro sentido común, no es nada radical, vamos a sentarnos porque ese proyecto se puede mejorar muchísimo", ha razonado.

Sobre esta cuestión, Mauricio Valiente ha recordado que la postura y las votaciones en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de él y los dos concejales más de IU han sido claras y contrarias a este proyecto urbanístico. "Lo expresé de acuerdo con lo que Izquierda Unida ha planteado y no hay ningún tipo de matiz", ha apostillado.

El también concejal presidente del distrito de Chamartín ha indicado que en este momento hay más de 3.000 alegaciones al proyecto y al Ayuntamiento le corresponde resolverlas. "Creo que es una oportunidad. Tenemos en nuestra mano la oportunidad concreta, un conjunto de elementos de fondo para cambiar. Lo más razonable es parar para atender esas alegaciones y construir esas propuestas que atiendan a las necesidades de la gente y no a los intereses especulativos de unos pocos en esa zona", ha esgrimido.