Sánchez Mato contesta a Carmena que "entre odiar al sector privado y defender el interés general hay diferencia"

Publicado 05/02/2019 17:25:22 CET

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Latina y Vicálvaro, Carlos Sánchez Mato (IU), anterior delegado de Economía y Hacienda antes de ser cesado por la alcaldesa, Manuela Carmena, ha replicado a la regidora que "entre odiar al sector privado y defender el interés general hay diferencia".

Replicaba así el edil, vía Twitter, a la entrevista que ha concedido la regidora a la Agencia EFE, donde ha afirmado que "los que quieran un mundo en el que no haya empresas no pueden gobernar Madrid" y que resulta "tremendo que de nuevo la izquierda no quiera más que la paralización", con la antigua operación Chamartín como telón de fondo. Ayer tanto IU como Anticapitalistas pusieron el rechazo a Madrid Nuevo Norte como elemento esencial para negociar una candidatura.

"Entre el trato de favor a empresas y dar prioridad a erradicar la desigualdad hay un trecho. Entre Paquí y pallá hay un mundo", ha añadido Sánchez Mato mencionando de este modo a la sociedad tapadera creada por personas próximas al PP para presentar facturas falsas.