La izquierda se abstiene para sacar las ordenanzas fiscales Covid por incluir entre bonificados al "virus" del juego

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE se han abstenido en la votación del pleno de Cibeles para que las ordenanzas fiscales marcadas por la pandemia Covid-19 pudieran salir adelante, una luz verde que incluye bonificaciones al "virus" del juego y que rechazan desde la izquierda.

El Ejecutivo local ha aceptado algunas de las enmiendas presentadas por Más Madrid, como que no puedan beneficiarse de los estímulos fiscales las empresas radicadas en paraísos fiscales.

"La situación que atraviesa la ciudad, que previsiblemente se agravará en los próximos meses, requiere de importantes incentivos públicos, incluyendo aquellos dirigidos a amortiguar la carga impositiva de los sectores más afectados, como el comercio, hostelería, y el sector de las industrias culturales y creativas. No obstante, no todo vale. Es preciso que esas rebajas y bonificaciones fiscales se dirijan allí donde pueden ser más eficaces", ha argumentado la portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre.

CASAS DE APUESTAS Y ESPECTÁCULOS TAURINOS

Más Madrid ha explicado que no ha dado su apoyo explícito a las ordenanzas con su voto tras las once alegaciones presentadas porque supondría traspasar algunas de sus líneas rojas, las relacionadas con las bonificaciones fiscales en IAE e IBI para las casas de apuestas y los espectáculos taurinos.

Maestre ha defendido que "la reconstrucción de la ciudad no debe pasar por respaldar las adicciones peligrosas" ya que las casas de apuestas han proliferado de manera descontrolada por Madrid, especialmente en barrios con alta densidad demográfica y altos índices de vulnerabilidad.

Además "son negocios que aportan escaso valor añadido a la economía de la ciudad de Madrid y que no reportan beneficio alguno para la sociedad. Son negocios que de ninguna manera pueden ser declarados de especial interés o utilidad municipal".

En cuanto a los espectáculos taurinos, Más Madrid tampoco entiende que se rebaje el 25 por ciento del IAE porque la protección animal es una extensión de las políticas de cuidados y de bienestar social.

EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

La abstención también ha venido por parte del PSOE, que ha presentado cuatro enmiendas. La portavoz socialista de Economía y Hacienda, Enma López Araujo, ha defendido que las bonificaciones fiscales de un 25 por ciento en IAE e IBI tendrían que condicionarse "a quienes consigan mantener el empleo".

"Ligar la rebaja del IBI al mantenimiento del empleo no ha sido posible, ni siquiera con la alternativa propuesta por los socialistas de bajar sólo el 15 y no el 25 por ciento a los que no hubieran podido impedir reducir puestos de trabajo. Creemos que el Ayuntamiento debe apoyar especialmente a quienes han realizado el esfuerzo titánico de no aumentar el paro", ha remarcado la edil.

Pero el "mayor escollo" con que se ha encontrado el PSOE para votar a favor de las modificaciones de estos tributos ha sido que el beneficio fiscal del 25 por ciento llegue también a los locales de apuestas, bingos y casinos, por considerarse expresamente de utilidad municipal. "Hay virus muy peligrosos que ya estaban entre nosotros antes del coronavirus, la adicción al juego entre los jóvenes es uno de ellos", ha lanzado Enma López.

La edil socialista no ha querido terminar sin afirmar que, "desde la abstención", el Gobierno Municipal sigue contando con su "colaboración, aportación leal y esfuerzo para lograr una salida a esta crisis que no deje a nadie atrás". En la misma línea ha ido Rita Maestre, que ha atribuido a "impedimientos graves" la imposibilidad de apoyar las ordenanzas pero ha puesto en primer plano el convencimiento de la necesidad de apartar las "diferencias ideológicas para buscar el centro del acuerdo".