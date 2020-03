La izquierda y Cs leen un texto por el 8M antes del Pleno al no llegar a un acuerdo para una declaración institucional

PP y Vox no participan

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de izquierda (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) y Ciudadanos han leído este jueves un comunicado sobre el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, al no haberse llegado a un acuerdo para una declaración Institucional entre todos los grupos.

En la lectura del comunicado no han participado ni Vox, que ha expuso su derecho a discrepar con el "consenso progre", ni PP que consideraba que no debían saltarse las cuestiones parlamentarias y que si no se llegaba a un acuerdo por un grupo lo lamentarían "todos".

El texto del comunicado, leído por diputadas de cada uno de los grupos, reclama "la igualdad real entre mujeres y hombres" y se compromete a desde la Asamblea de Madrid, ha apoyar "firmemente estas reivindicaciones", y "defender los derechos más básicos para todas las mujeres, sin distinciones de ningún tipo".

"Desafortunadamente, la desigualdad aún pervive en nuestros días a través de cuestiones que requieren de urgente atención y solución. En un día como hoy, más de cien años después de los hechos que dieron lugar a la primera conmemoración por Naciones Unidas en 1975 del Día Internacional de la Mujer, no podemos hablar aún de igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres ni de la completa desaparición de los desequilibrios e injusticias a pesar de los importantes avances logrados en nuestra sociedad", reconocen.

Pero, el lema del Día Internacional de la Mujer de 2020 es 'Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres', en relación con la nueva campaña multigeneracional de ONU Mujeres, 'Generación Igualdad', que cumple 10 años desde su creación.

Para estos grupos, el camino hacia la igualdad de derechos y oportunidades les sigue planteando a día de hoy "retos de sobra conocidos y reconocidos como reducir la brecha salarial, mejorar el acceso y las condiciones de trabajo en el mercado laboral, favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, promover la corresponsabilidad, garantizar los derechos sexuales y reproductivos".

También creen que tienen que poner el foco en los colectivos vulnerables donde las mujeres se encuentran en situaciones "doblemente discriminatorias, por ser mujeres y por tener una discapacidad, ser de una raza o etnia concreta, tener una determinada edad o vivir y trabajar fuera de las grandes ciudades o núcleos de población".

"Por todo lo expuesto, en este Día Internacional de la Mujer, desde la Asamblea de Madrid queremos reafirmar un año más nuestro compromiso de avanzar en la lucha contra cualquier forma de discriminación, especialmente contra la violencia de género y la violencia sexual", han expresado.