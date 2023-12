Izquierda saca banderas LGTBI con crespón y Vox 'aconseja' a Rubiño, con camiseta de 'maricón', que se sienta "digno"

"Yo en Gaza no podría ir con mi marido", replica el delegado José Fernández



MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han sacado de sus escaños de Cibeles banderas arcoíris con crespón, de luto por la modificación de las leyes regionales en la Asamblea, mientras que la concejala de Vox Carla Toscano ha 'aconsejado' al portavoz adjunto del principal grupo de la oposición, Eduardo Fernández Rubiño, que se sienta "digno", edil que ha llevado una camiseta en la que se reivindica como 'maricón'.

En el mismo Pleno, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha anunciado la convocatoria del Observatorio municipal contra la LGTBIfobia el próximo 27 de diciembre, "cuando toca", pero no con carácter urgente, como ha planteado Más Madrid por las reformas legislativas, proposición que ha sido tumbada por PP y Vox y respaldada por la izquierda.

Rubiño ha advertido que hoy en la Asamblea de Madrid "se va a dar el primer paso marcha atrás en materia de legislación contra la discriminación que sufren las personas LGTB y en la historia de la democracia" tras "una larga lucha histórica en el país, que empezó con la despenalización de la homosexualidad, después con la derogación de la ley de escándalo público y ya en 2004 con la llegada del matrimonio igualitario en 2004".

Tres años después llegó la primera ley que permitió a las personas trans cambiar su documentación y el año pasado una ley trans a nivel estatal, aunque "queda muchísimo camino por recorrer hasta conseguir la igualdad real porque las agresiones en las calles, la discriminación en las escuelas, en los centros de trabajo continúan".

"Ese camino hoy tropieza con el PP. Ese camino que nos ha llenado siempre de orgullo y que nos ha convertido en referencia internacional en esta materia hoy, 22 de diciembre, se ve empañado por el PP, entregado a la deriva más ultra, más reaccionaria, colonizados ideológicamente por Vox", ha recriminado Rubiño.

El concejal de Más Madrid ha asegurado que la comunidad LGTBI, "plural y profundamente democrática, no va a rendirse jamás, no va a bajar los brazos jamás, va a seguir peleando con uñas y dientes para que el país siga siempre mirando hacia el futuro y no hacia atrás".

"FUERA DEL MARCO NORMATIVO" DEL AYUNTAMIENTO

El delegado ha recordado que el Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia "la aprobó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en diciembre del 2021" pero, dentro de las competencias y funciones, "el impacto de estas disposiciones legales o reglamentarias (de la Asamblea) está fuera del marco normativo del Ayuntamiento de Madrid".

"Nos ha traído una (modificación de la) ley que no está en vigor y pretende que hagamos un estudio del impacto respecto de la misma. ¿Pero qué sentido tiene cuando es una ley que se aprueba ahora? Y no estamos ante una derogación, que es la primera mentira de la izquierda", ha contestado Fernández.

La modificación de la ley busca "aplicar rigor científico, calidad legislativa y seguridad jurídica". "Dejen de decir que viene el lobo, que no nos lo creemos porque Madrid es la ciudad más LGTBI que hay", ha replicado el 'popular'.

"YO EN GAZA NO PODRÍA IR CON MI MARIDO"

"Se han referido a Polonia y a Italia pero es que en su discurso se le ha olvidado hablar de países como los musulmanes, como en Gaza, como en Cisjordania. Yo en Cisjordania no podría ir con mi marido, ni en Gaza tampoco. Y ustedes defienden a esos países. Defienden a Cuba, a Rusia", se ha encarado José Fernández con la izquierda.

José Fernández ha exigido a la izquierda "que dejen de mentir y de ponerse la palestina porque es un símbolo que también va contra las personas LGTBI". "Son unos hipócritas", ha espetado.

LOS "CHIRINGUITOS" DE VOX

Para la concejala de Vox Carla Toscano esta proposición "es puro victimismo", una valoración que ha hecho tras calificar el Observatorio contra la LGTBIfobia de "chiringuito victimista para crear alarma social, para vender a la gente que con las reformas de las leyes LGTBI y trans de la Comunidad de Madrid se va a estar persiguiendo siguiendo a homosexuales por las calles".

"Es mentira porque no se lesiona ningún derecho. Lo que sí se quitan son chiringuitos", ha afirmado, tras acusar al PP de "cobardía" dado que "mantiene la propaganda trans y la horrible posibilidad de hormonación y mutilación en niños".

Para Toscano, "esta ideología, la de la izquierda y la del PP, niega la realidad biológica, quiere que los deseos individuales sean ley, corrompe sexualmente a los niños, ataca a la familia, promueve el aborto, demoniza a los hombres blancos heterosexuales, victimiza a las mujeres violando derechos fundamentales y constitucionales".

"Lo más racista, sexista y homófobo que hay es tratar a las personas de otra raza, de otro sexo o de otra orientación sexual de una forma paternalista. Yo creo en la dignidad de todas las personas, independientemente de su sexo, su religión, su raza o su orientación sexual. Y por esta dignidad quiero que todas las personas sean tratadas por igual. No quiero que las personas LGTBI, trans sean una minoría victimizada, patologizada, tutelada. Quiero que se les trate como a cualquiera, como me tratarían a mí", ha declarado.

La concejala de Vox ha planteado "un cambio radical". "Crean en ustedes mismos y en su valor intrínseco. Confíen en sus méritos y en sus dones. Empiecen a creerse que son iguales que los demás y siéntanse tan dignos como cualquiera porque lo son", ha terminado.

"No necesito permiso para existir. Me siento muy digno, mucho antes de que llegara usted", ha contestado Rubiño a Toscano. Al delegado le ha replicado que mantiene sus convicciones "en Rusia, en Arabia Saudí y en Gaza" porque tiene coherencia. "No comparto programa con los fundamentalistas", ha espetado.

"RETROCESO HISTÓRICO"

La socialista María Caso ha defendido que el Observatorio debería haberse convocado de manera urgente para pronunciarse con anterioridad a la aprobación de las modificaciones de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid que hoy "consolidan un retroceso histórico en materia de derechos humanos".

"Hoy la mayoría absoluta del Partido Popular, sin Vox, dice 'sí' a la patologización de las vidas trans, a la derogación de la memoria histórica LGTBI, a la implantación del mayor pin parental de la historia de la democracia y a la consecuente desprotección de las infancias trans y LGTBI en los entornos educativos", ha advertido. Y lo convocan el 27 de diciembre, "en plenas festividades navideñas, demostrando una vez más su desidia y su desinterés absoluto".